HOME WOMEN LIFE

Potret Cantik Sabreena Dressler Pemain Timnas Putri, Sampai Dikomentari Justin Hubner

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |06:07 WIB
Potret Cantik Sabreena Dressler Pemain Timnas Putri, Sampai Dikomentari Justin Hubner
Sabreena Dressler. (Foto: Instagram)
A
A
A

PEMAIN Timnas Putri Indonesia, Sabreena Dressler sempat menjadi perbincangan setelah postingannya dikomentari oleh Justin Hubner. Justin Hubner juga merupakan pemain Timnas Indonesia naturalisasi asal Belanda. 

Hal ini bermula ketika Justin Hubner kepergok memberikan komentar di postingan Sabreena. Sabrina mengunggah beberapa foto saat dirinya sedang menikmati brunch. Dia tampil cantik memakai baju hitam dan kacamata.

Justin memberikan komentar emoticon layaknya gambar emote kacamata seperti Sabreena Dressler di foto. Komentar Justin pun jadi sorotan. Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari Instagram @sabreenadressler. 

Pakai baju hitam

Sabreena Dressler

Potret cantik Sabreena saat pose duduk di sebuah restoran. Dia memakai baju tanpa lengan warna hitam dipadukan dengan jeans abu-abu.

Sabreeba mempercantik tampilannya dengan tampilan rambut dikuncir dan makeup natural. Ia juga menambahkan kacamata pada tampilannya.

“Brunch date?,” tulis Sabreena dalam keterangan fotonya. 

Foto bareng makanan

Sabreena Dressler

Pada foto selanjutnya Sabreena pose dengan makanan yang ada di depannya. Dia nampak memesan toast dengan topping alpukat dan telur. Untuk minumannya dia pesan secangkir kopi. 

“Bening banget,” ucap @iwanbab***.

Halaman:
1 2
      
