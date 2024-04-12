Potret Tasya Farasya Pakai Tas Hermes Seharga Rp500 Juta, Netizen: Nenteng Rumah Minimalis

SELEBGRAM Tasya Farasya menjadi sorotan di momen lebaran tahun ini. Beauty vlogger itu bikin terpesona netizen lewat outfit lebarannya yang memukau.

Tak cuma busana yang bikin pangling, Tasya juga menenteng tas mewah keluaran Hermes di hari lebaran kedua. Tas tersebut senada dan matching saat dikenakan dengan outfit lebaran bernuansa biru tua miliknya.

Melansir Instagram, @tasyafarasya.wearings, tas tersebut merupakan Hermes seri Kelly 28 Sellier Bag Ostrich. Tas ini memiliki warna biru tua yang elegan.

Tas ini memiliki bentuk kotak khas koleksi Hermes, dengan sentuhan gold hardware yang menambah kesan elegan dan mewah.

Tas tersebut juga nampak cocok dengan busana lebaran hari keduanya. Tasya mengenakan long dress berbahan tile dengan motif kupu-kupu berwarna biru.

Tak tanggung-tanggung, tas Hermes Kelly yang dikenakan Tasya Farasya di hari lebaran ini memiliki harga yang fantastis. Tas tersebut dijual seharga USD 36 ribu atau setara dengan Rp583 juta.