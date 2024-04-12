Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Leo hingga Capricorn, 3 Zodiak Terkenal Angkuh

Estermia , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |20:00 WIB
Leo hingga Capricorn, 3 Zodiak Terkenal Angkuh
Zodiak paling angkuh, (Foto: Racool_studio/Freepik)
A
A
A

MENILIK dari dunia astrologi dan karakter atau kepribadian tanda zodiak di dalamnya. Ternyata, ada tiga zodiak yang terkenal sombong.

Kepribadian ini, disebut salah satunya didorong faktor karena mereka adalah pribadi yang kuat dan sukses. Orang-orang tertentu menghormati mereka, tetapi sebagian lagi memilih menjauh karena kesombongan mereka.

Melansir dari Knowinsiders, Minggu (14/4/2024) mari kita simak daftar ketiga zodiak yang berkarakter sombong dalam menjalani kehidupannya.

 BACA JUGA:

1. Leo: Tipe yang memiliki keberanian dan kepercayaan diri yang tinggi serta tidak ragu untuk mengambil sebuah risiko dalam memimpin. Si Leo juga selalu ingin menjadi pusat perhatian dan dihargai oleh semua orang.

 BACA JUGA:

2. Scorpio: Punya tekad dan ambisi yang kuat, zodiak ini terkadang penuh dengan misteri dan tidak mudah ditebak. Ketangguhan dan kegigihan Scorpio sulit ditaklukkan, karena mereka menolak mengaku kalah bahkan dalam situasi terburuk sekalipun.

Halaman:
1 2
      
