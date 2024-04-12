6 Zodiak Senang Jadi Pusat Perhatian, Anda Termasuk?

PERNAHKAH Anda bertanya-tanya mengapa beberapa orang senang dan tak canggung menjadi pusat perhatian di tengah keramaian?

Mungkin pernah mengira-ngira, apakah mereka haus akan ketenaran atau hanya ingin dilihat dan didengar? Well, dalam dunia astrologi, beberapa zodiak memang memiliki kecenderungan alami untuk menyukai sorotan orang banyak tertuju pada dirinya.

Melansir dari Astrotalk, Minggu (14/4/2024) mari kita lihat siapa sajakah daftar zodiak yang senang menjadi pusat perhatian.

1. Leo: Orang-orang Leo si berani adalah zodiak yang paling haus perhatian. Mereka berani, karismatik, dan suka menjadi pusat perhatian dalam setiap kesempatan.

BACA JUGA:

2. Aries: Aries memiliki sifat yang tak kenal takut dan sangat mandiri. Mereka senang mengambil alih kendali dan menjadi pemimpin di berbagai situasi.

BACA JUGA:

3. Gemini: Gemini adalah zodiak yang menawan, jenaka, dan suka berpesta. Mereka memiliki bakat komunikasi yang baik, Gemini selalu tahu cara menarik perhatian dan membuat membuat orang terhibur.