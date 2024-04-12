Viral Bulu Mata Palsu Shimmer dengan LED, Netizen : The Real Menyala!

HARI Raya Idul Fitri 2024 di Indonesia belakangan dipenuhi dengan tren outfit lebaran shimmer. Tren outfit ini sendiri menampilkan gaya busana yang memiliki detail menyerupai glitter sehingga memberikan tampilan nan berkilau.

Namun, tren shimmer ini ternyata tak hanya berlaku di baju lebaran. Baru-baru ini, tren tersebut mulai ikut jadi tren make up. Tren tersebut tampak dicoba oleh salah seorang konten kreator asal Malaysia melalui akun TikToknya, @sitinurhaliza13.

Dalam konten videonya itu, ia terlihat mengaplikasikan eyelash alias bulu mata palsu yang memiliki model yang anti mainstream. Pasalnya, bulu mata palsu tersebut ternyata bak lampu yang bisa menyala.

BACA JUGA: Istri Babe Cabita Bagikan Foto Terakhir sang Suami Sebelum Meninggal

Bahkan, saat dikenakan, bulu mata tersebut tampak semakin terang ketika berada di ruangan yang gelap. Saat menyala, bulu mata palsu tersebut juga memancarkan lampu warna-warni nan terang.

“Malaysia shimmer di mata,” tulis pemilik akun TikTok tersebut.

Sama seperti bulu mata palsu pada umumnya, cara memasang bulu mata ‘shimmer’ itu juga tampak terlihat mudah dan langsung bisa menyala saat digunakan di kelopak mata.

Konten bulu mata ‘shimmer’ akun TikTok tersebut lantas viral dan hingga kini telah ditonton hingga 17,4 juta pengguna.