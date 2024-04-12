Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Bulu Mata Palsu Shimmer dengan LED, Netizen : The Real Menyala!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |20:21 WIB
Viral Bulu Mata Palsu Shimmer dengan LED, Netizen : The Real Menyala!
Bulu Mata Viral (Foto: TikTok)
A
A
A

HARI Raya Idul Fitri 2024 di Indonesia belakangan dipenuhi dengan tren outfit lebaran shimmer. Tren outfit ini sendiri menampilkan gaya busana yang memiliki detail menyerupai glitter sehingga memberikan tampilan nan berkilau. 

Namun, tren shimmer ini ternyata tak hanya berlaku di baju lebaran. Baru-baru ini, tren tersebut mulai ikut jadi tren make up. Tren tersebut tampak dicoba oleh salah seorang konten kreator asal Malaysia melalui akun TikToknya, @sitinurhaliza13. 

Dalam konten videonya itu, ia terlihat mengaplikasikan eyelash alias bulu mata palsu yang memiliki model yang anti mainstream. Pasalnya, bulu mata palsu tersebut ternyata bak lampu yang bisa menyala. 

Bulu Mata

Bahkan, saat dikenakan, bulu mata tersebut tampak semakin terang ketika berada di ruangan yang gelap. Saat menyala, bulu mata palsu tersebut juga memancarkan lampu warna-warni nan terang. 

“Malaysia shimmer di mata,” tulis pemilik akun TikTok tersebut. 

Sama seperti bulu mata palsu pada umumnya, cara memasang bulu mata ‘shimmer’ itu juga tampak terlihat mudah dan langsung bisa menyala saat digunakan di kelopak mata.

Konten bulu mata ‘shimmer’ akun TikTok tersebut lantas viral dan hingga kini telah ditonton hingga 17,4 juta pengguna. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3070727/viral_pancake-3IkY_large.jpg
Viral Pedagang Kaki Lima Ini Jual Pancake Bergambar Vadel, Netizen Auto Nggak Nafsu Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/298/3070725/viral_food_vlogger-neco_large.jpg
Viral Food Vlogger Ini Diboikot Pengusaha Kuliner Jogja Karena Beri Review Nyeleneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042388/media_sosial_dobrak_cara_tradisional_meraih_kepopuleran-JCOF_large.jpg
Media Sosial Dobrak Cara Tradisional Meraih Kepopuleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023207/potret-david-beckham-jadi-bapak-bapak-pensiunan-sibuk-panen-daun-bawang-LCVv9EXC5j.jpg
Potret David Beckham Jadi Bapak-bapak Pensiunan, Sibuk Panen Daun Bawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023136/viral-kisah-gadis-beri-rating-hantu-yang-pernah-dilihat-pocong-kepo-hingga-nyi-roro-kidul-2jOkvMgUct.jpg
Viral Kisah Gadis Beri Rating Hantu yang Pernah Dilihat, Pocong Kepo hingga Nyi Roro Kidul
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement