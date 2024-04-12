Potret Bianca Censori Istri Kanye West, Pakai Baju Transparan Tak Pakai Dalaman

ISTRI Kanye West, Bianca Censori punya gaya berpakaian yang super nyentrik. Di depan umum, dia bisa menampilkan style yang sama sekali tidak terbayangkan, termasuk telanjang bulat.

Ya, baru-baru ini terlihat Bianca Censori telanjang bulat saat menemani Kanye West jalan-jalan malam. Tidak benar-benar bugil, Bianca mengenakan semacam dress transparan yang di balik itu menampilkan tubuhnya terang-terangan.

Ia memadukan baju transparan itu dengan kaos kaki merah yang dipasangkan dengan heels pink neon. Sudah, begitu saja tampilannya. Tapi, tentu saja semua mata tertuju padanya.

Apalagi Kanye West di momen itu mengenakan outfit serba hitam lengkap dengan kacamata hitam di malam hari. Sama-sama aneh memang pasangan ini.

Foto viral Bianca Censori telanjang bulat saat hangout malam hari bersama Kanye West ini ramai dibahas di X gegara akun @dondatimes membagikan fotonya.