Resign dari Bank, Anita Susilawati Sukses Jadi Agen BRILink Berkat Pelayanan yang Ramah

KEPUTUSAN Anita Susilawati untuk berhenti dari tempat kerjanya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI memang berat. Namun, dia kini malah sukses dengan menjadi Agen BRILink.

Bekerja di bank, menjadi impian banyak orang. Termasuk bagi Anita Susilawati.

Setelah lulus kuliah dari Universitas Islam Negeri (UIN) Palembang, Anita memang sempat menjajal beberapa pekerjaan. Dia pun mencoba melamar di Bank BRI saat ada lowongan.

“Saya senang diterima menjadi costumer service (CS) BRI. Lowongan itu untuk semua jurusan, syaratnya pintar ngomong dan punya wawasan. Pas ujian, saya bisa ngomong terus. Alhamdulillah sudah rezekinya, saya diterima,” tutur Anita kepada Okezone.com, ditemui di tempat usahanya, Agen BRILink Lovandra, Pasar Lelang Muara Baru, Gudang 88, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, belum lama ini.



Hendra dan Anita Susilowati bersama karyawan. (Foto: Tuty Ocktaviany)

Anita mengatakan, awalnya dia mendapatkan penempatan di Kantor Cabang BRI Pluit. Setahun kemudian, Anita ditugasi di Kantor Kas BRI Muara Baru.

Anita bersyukur di BRI Muara Baru, dirinya banyak bertemu dan melayani para Agen BRILink.

“Ketika ada keluhan atau nasabah baru Agen BRILink, saya suka membantu. Saya sambil layani keluhan nasabah, ganti kartu, mobile banking. Di situ, saya menyerap ilmunya dari mereka. Ketika ada kendala, apa yang harus dihadapi. Misalnya, cara ambil fee, uangnya gantung, cara melayani nasabah dan lainnya,” ucap Anita.

Melihat ada peluang yang bagus, Anita memutuskan menjadi Agen BRILink sembari tetap bekerja. Dia beri nama Agen BRILink Lovandra. Kepanjangan dari Love Anita Hendra.

“Saya cari lokasi dan dapat di sini. Nasabah saya yang carikan, baik banget. Lokasinya strategis. Saya bukanya mulai sore setelah pulang kerja. Untuk shift malamnya, mulai pukul 22.00 – 01.00 WIB, saya pekerjakan office boy yang kebetulan mau buat cari uang tambahan. Sementara suami masih bekerja,” kata Anita.

Anita mengatakan, Agen BRILink punya prospek bagus karena bisa buka kapan saja. Sementara operasional di bank, sekitar pukul 15.00 sudah tutup.

“Kebetulan di daerah ini, waktu itu belum ada Agen BRILink. Peluangnya bagus, apalagi kalau Sabtu dan Minggu,” ucapnya.

Mengingat peluangnya yang bagus itu dan banyak nasabah yang membutuhkan layanan dari pagi, sang suami, Hendra, akhirnya memutuskan resign dari tempatnya bekerja, Indovision. (PT MNC Sky Vision Tbk).

“Waktu itu, suami kerja di bagian call center. Melihat banyak nasabah BRILink yang membutuhkan transaksi di pagi hingga sore, suami memutuskan resign. Jadi, dia fokus mengelola BRILink,” ucapnya.