Okezone.com
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Cantik Irish Bella, Perdana Rayakan Lebaran sebagai Janda

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |17:42 WIB
5 Potret Cantik Irish Bella, Perdana Rayakan Lebaran sebagai Janda
Irish Bella dan Keluarganya. (Foto: Instagram)
A
A
A

LEBARAN tahun ini menjadi lebaran pertama bagi Irish Bella sebagai seorang janda, pasca resmi bercerai dengan Ammar Zoni beberapa waktu lalu. 

Meski begitu, Irish Bella tampak merayakan momen Lebaran 2024 dengan penuh suka cita bersama keluarga tercinta. Hal itu terlihat dalam beberapa potret yang ia unggah di akun Instagramnya baru-baru ini.

Irish terlihat cantik dalam balutan gamis berwarna biru muda hingga beige. Berikut beberapa potretnya, dilansir dari akun Instagramnya, @_irishbella_.

Rayakan bersama anak hingga sang ayah

Irish Bella

Di momen lebaran tersebut, Irish tak hanya merayakannya dengan kedua anaknya, namun juga sang ayah, Johan de Beule.

Dalam potret ini, mereka bahkan tampil kompak dengan outfit berwarna dan motif yang sama, yakni biru muda dengan detail motif monogram. 

Terus pancarkan senyum bahagia

Irish Bella

Meski tak lagi merayakan lebaran dengan Ammar Zoni, namun Irish Bella tampak tetap terlihat bahagia. Hal tersebut terlihat dari ekspresi senyum manisnya yang terus ia pancarkan. 

Momen bahagia dengan anak 

Irish Bella

Momen lebaran kali ini juga tampak tetap spesial bagi Irish Bella karena masih ditemani oleh kedua anaknya. Salah satunya, anak pertamanya, Air Rumi Akbar. 

Halaman:
1 2
      
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/612/3098081/5_potret_cantik_irish_bella_usai_diduga_hamil_anak_dari_haldy_sabri-HCxe_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/04/612/3082074/viral_potret_ammar_zoni_jadi_humas_masjid_di_rutan_salemba-9daL_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/612/3076441/irish_bella_menikah_lagi-kNic_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/194/3076416/busana_irish_bella_mirip_dengan_akad_nikah_pertama_ini_sosok_desainer_kebaya_pernikahan_kedua-nqpl_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/612/3076393/5_potret_dan_fakta_haldy_sabri_suami_baru_irish_bella_disebut_pengusaha_hingga_raja_minyak-MFQy_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/612/3076377/5_potret_irish_bella_perawatan_kulit_h_2_jelang_pernikahan_wajah_jadi_lebih_fresh-aKlW_large.jpg
