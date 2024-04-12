5 Potret Baju Lebaran ala Maudy Ayunda, Usung Nuansa Bohemian

BAJU Lebaran biasanya identik dengan gamis, kaftan, abaya, hingga dress-dress panjang. Busana tersebut dipilih karena memberikan kesan sopan dan nyaman digunakan dalam waktu yang lama.

Akan tetapi hal berbeda dengan busana Maudy Ayunda saat Lebaran. Aktris 29 tahun itu memilih untuk menggunakan busana Bohemian dengan sentuhan etnik yang amat chick.

Tak cuma Maudy Ayunda saja, ternyata seluruh keluarganya kompak memilih outfit yang unik dan antimainstream itu. Penasaran? Yuk intip 5 potret keluarga Maudy Ayunda dalam balutan busana bohemian yang sangat trendy, dihimpun dari Instagram @maudyayunda.

Pamer pose gandengan tangan dengan suami

Memasuki tahun kedua pernikahannya bersama Jesse Choi, keduanya tampak semakin romantis dan harmonis. Bahkan spesial lebaran keduanya mengabadikan foto candid saat sedang berjalan sambil berpegangan tangan. So Sweet!

Pakai busana seragam bohemian etnik

Berbeda dengan tren busana gamis, abaya, atau dress shimmer, keluarga Maudy Ayunda memilih busana bohemian dengan sentuhan etnik. Khusus yang laki-laki menggunakan kemeja bermotif serupa dengan celana bahan berwarna coklat susu.

Sementara yang perempuan menggunakan inner bahan kain yang loose dengan dibalut outer dengan nuansa bohemian yang unik.

BACA JUGA: Istri Babe Cabita Bagikan Foto Terakhir sang Suami Sebelum Meninggal

Kakak Adik Goals

Maudy Ayunda juga mengabadikan foto berdua bersama dengan sang adik, Amanda Khairunnisa. Keduanya tampak begitu cantik dalam balutan busana yang amat eksotik. Tak hanya konsep busana yang serupa, tetapi keduanya juga kompak menggunakan bando dari kain sebagai aksesoris kepala.