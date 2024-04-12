Viral Pria Dihujat Gegara Tatoan, Langsung Overthinking

BARU-baru ini viral di media sosial seorang netizen membagikan pengalaman tak mengenakan saat dirinya hendak pergi Salat Ied. Sebab dalam perjalanan dia ditegur oleh seorang wanita karena menggunakan tato. Momen tersebut terekam dalam video saat dia sedang live dia media sosial.

“Lagi asyik live IG otw mau Salat Ied ditegur mba-mba gegara tatoan wkwk," tulis pria itu dalam keterangan videonya seperti dikutip dari akun TikTok @atriputra16, Sabtu (12/4/2024).

Dalam video itu terlihat pria yang diketahui bernama Andhika Triputra ini sedang berjalan menuju tempat Salat Ied di dekat rumahnya. Dia tampil rapi memakai baju koko abu-abu. Memang, baju koko yang dia pakai itu terlihat tato di bagian lehernya. Hal itu membuat tampilannya mencolok.

“Asli itu mas tatonya?,” tulis seorang wanita

“Sapa mba? saya?,” tulis Putra.

“Iyalah siapa lagi,” tulis wanita itu dengan nada tegas.

“Asli mba,” tulis Putra.

“Emang sah salatnya mas?,” tulis wanita itu lagi.

“Insya Allah,” tulis Putra.

“Bukannya nggak (sah) yah?,” tulis wanita itu.

“Wah kurang tau tuh mba, makasih ya udah ngingetin,” tulis Putra bijak.

Di akhir video dia mengaku sangat minder. Bahkan dia langsung merapikan bajunya agar tato miliknya tak terlihat.

“Overthinking pol,” katanya.

Video tersebut sudah ditonton lebih dari 13,1 juta dan mendapat banyak komentar dari netizen. Tidak sedikit dari mereka yang memberikan komentar dan ikut kesal dengan pertanyaan wanita di balik kamera itu.