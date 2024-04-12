Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Dikta Bagikan Foto Nyeleneh saat Idul Fitri, Netizen: Semoga Dipertemukan Jodoh yang Baik

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |14:02 WIB
Dikta Bagikan Foto Nyeleneh saat Idul Fitri, Netizen: Semoga Dipertemukan Jodoh yang Baik
Dikta unggah ucapan selamat Idul Fitri. (Foto: Freepik.com)
PRADIKTA Wicakcono atau yang akrap disapa Dika mendadak jadi perbincangan hangat netizen di momen lebaran. Dikta membagikan potret tak biasa saat menyampaikan ucapan 'Selamat Idul Fitri' kepada umat muslim.

Foto-foto bersama keluarga yang dengan tulisan ucapan 'Selamat Idul Fitri' memang lazim diunggah oleh para artis. Tapi, Dikta malah mengunggah potret keluarga lain. Alih-alih mengunggah potret keluarganya, dia malah meminjam potret keluarga milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.

Melalui unggahan Instagram story-nya, dia mengunggah poster potret lebaran yang memperlihatkan momen hangat Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Rafathar, dan Rayyanza. Dikta menyebut bahwa dia meminjam foto itu lantaran dirinya belum membina rumah tangga seperti Raffi Ahmad. Sehingga dia belum punya foto bersama istri dan anak-anak.

Dikta

"Pinjem ya Fi. Gak punya foto rumah tangga," tulis Dikta dikutip dari unggahan Instagram Story akun pribadinya @dikta, Jumat (12/4/2024).

