HOME WOMEN LIFE

Pengunjung Dufan Membludak saat Libur Lebaran, Netizen:Gak Lagi-Lagi Deh!

Devi Pattricia , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |12:50 WIB
Pengunjung Dufan Membludak saat Libur Lebaran, Netizen:Gak Lagi-Lagi Deh!
Susana Dufan saat libur lebaran. (Foto: TikTok @dailyoferen)
A
A
A

DUNIA Fantasi atau Dufan menjadi salah satu destinasi wisata di Jakarta yang masih digandrungi oleh pengunjung dari berbagai daerah.

Apalagi di musim libur Lebaran ini, banyak keluarga yang memboyong anak-anaknya untuk menikmati wahana di Dufan. Melansir dari unggahan akun TikTok @dailyoferen, Jumat (12/4/2024), Dufan tampak diserbu ribuan pengunjung di libur Lebaran ini.

Bahkan antrian orang-orang yang hendak membeli tiket masuk pun tampak begitu panjang. Antusiasme para pengunjung untuk menjelajahi wahana di Dufan tampak begitu besar. Saking padat dan ramainya, terdapat pengunjung yang sempat tertidur di barisan saat mengantri di barisan untuk masuk ke wahana.

Suasana Dufan saat lebaran

Matahari yang bersinar begitu terik, ditambah dengan ribuan pengunjung yang memadati Dufan membuat pada pengunjung harus antri hampir satu jam untuk mencoba satu wahana saja.

“Dufan saat libur Lebaran, satu wahana antri 50 menit. Bahkan fast track pun habis,” tulis pemilik akun tersebut dalam keterangan.

Tak cuma satu atau dua wahana yang dipadati pengunjung, hampir seluruh wahananya diserbu pengunjung hingga membentuk antrian yang sangat panjang. Melihat kepadatan tersebut, bahkan si pemilik akun tampak tak kuasa menahan lelah dan juga panasnya matahari siang di Dufan.

Video tersebut viral dan telah ditonton 313,4 ribuan orang. Netizen yang melihat membludaknya pengunjung di Dufan itu pun tampak tak habis pikir. Mereka yang juga memiliki pengalaman serupa mengaku kapok dan tak ingin mengunjungi Dufan di musim liburan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
