Berapa Anak Babe Cabita? Ini Jawabannya

BERAPA anak Babe Cabita? Ini jawabannya yang banyak orang ingin tahu. Komika bernama asli Priya Prayogha Pratama memiliki dua anak dari hasil pernikahannya dengan Zulfati Indraloka.

BACA JUGA: Curhat Istri Babe Cabita Rayakan Lebaran Tanpa Suami

Keduanya menikah pada 7 Juli 2017 dan dikarunia dua anak yakni sepasang lelaki dan perempuan. Untuk anak pertamanya bernama Bambino Aleki Tanjung, lahir pada 13 September 2018. Sedangkan anak kedua bernama Nebula Alena Tanjung yang lahir pada 13 Juni 2021.

Dengan data tersebut menjawab pertanyaan berapa anak Babe Cabita yang banyak warganet belum tahu. Adapun pria kelahiran 5 Juni 1989 ini ternyata sering menghabiskan waktu berdua dengan kedua anaknya.

Terkadang dia membagikan foto kegiatan anak-anaknya. Salah satunya saat anak keduanya yakni Alea berfoto dengan kucing peliharaannya yang diberi nama Nurul.

Kucing cewek dekil item kurus kecil namun sederhana dan baik hati ini diberi nama NURUL. Apakah kalian punya teman yang namanya nurul? Orgnya baikkan?

#sphynx #catlovers #sphynxcat #sphynxjakarta #sphynkitten #kucingindonesia,"tulis akun instagramnya @babecabiit.

Lalu dia juga memposting saat uji coba menaiki kereta cepat Jakarta-Bandung bersama istri dan kedua anaknya.

"Hari ini kita akan nyobain train speed bersama keluarga Cabita,"katanya.