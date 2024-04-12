Waspada, 5 Penyakit Ini Sering Muncul Usai Lebaran!

SETELAH hampir satu bulan menjalankan ibadah puasa, maka tak heran mengapa para umat Islam tampak begitu antusias menyambut Lebaran. Berbagai dekorasi serta makanan khas Lebaran sudah disiapkan untuk menjamu para tamu dan sanak saudara untuk makan bersama.

Menu khas seperti opor ayam, ketupat, rendang, hingga kue-kue kering pun tampak laris disantap. Namun beberapa makanan tersebut umumnya mengandung banyak kalori, lemak, gula, dan garam yang bisa memicu datangnya berbagai jenis penyakit lho.

Yuk simak lima penyakit yang harus diwaspadai lantaran kerap muncul pasca Lebaran usai, seperti dilansir dari laman resmi Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jumat (12/4/2024).

1. Kadar Kolesterol dan Gula Darah Meningkat

Kondisi ini bisa saja terjadi jika Anda mengonsumsi makanan manis dan berlemak dalam jumlah yang banyak.

Maka tak heran mengapa terjadinya peningkatan kadar kolesterol dan gula dalam darah, sehingga meningkatkan risiko terjadinya diabetes. Jika Anda tidak memperhatikan pola makan, maka kolesterol tinggi bisa memicu penyakit stroke dan serangan jantung.

Sakit maag kemungkinan terjadi akibat perubahan pola makan setelah berpuasa. Selain itu, mengkonsumsi terlalu banyak makanan pedas saat lebaran juga bisa lho menyebabkan maag kambuh.

Oleh karenanya perhatian porsi dan jenis makanan yang Anda konsumsi. Gejala maag yang biasa terjadi seperti nyeri pada perut bagian atas, mual, muntah, sering bersendawa, nyeri ulu hati, dan kembung pada perut bagian atas.

3. Flu dan Batuk

Momen lebaran selain banyak makanan yang menggugah selera, adapun minuman-minuman manis yang dingin. Rasanya berat untuk menolak mengkonsumsi minuman dingin saat Lebaran. Namun jika Anda mengkonsumsinya dalam jumlah yang banyak, maka minuman ini bisa menyebabkan flu dan batuk.

4. Hipertensi

Bagi Anda yang memiliki riwayat darah tinggi atau hipertensi, hati-hati kalap saat mengkonsumsi makanan berlemak saat Lebaran. Hidangan yang mengandung santan dan daging-daging berlemak tidak disarankan untuk dikonsumsi dalam porsi yang banyak.

Sebab jika semakin parah, hipertensi bisa membuat pengidapnya mengalami pusing, sakit kepala, mual, kelelahan, hingga penglihatan buram.