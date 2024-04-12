Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Cerita Wisatawan Asal Malang Rela Hujan-hujanan demi Nonton Atraksi Air Mancur di Monas

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |20:11 WIB
Cerita Wisatawan Asal Malang Rela Hujan-hujanan demi Nonton Atraksi Air Mancur di Monas
Monumen Nasional ikon pariwisata Kota Jakarta (Foto: Annastasya Rizqa/MPI)
A
A
A

MONUMEN Nasional (Monas) masih dipadati pengunjung di libur lebaran hari ketiga ini. Monas pun menyajikan beragam hiburan menyenangkan dan ingin dinikmati para wisatawan.

Salah satunya Carolin (27), wisatawan asal Malang, Jawa Timur ini yang begitu antuasias pelesiran ke Monas.

Jauh-jauh dari luar kota, Carolin bersama sanak keluarganya ramai-ramai ke Monas untuk menyaksikan pertunjukan Air Mancur.

“Hari ini mau ada pertunjukan air mancur gitu, jadi kita penasaran mau lihat,” ungkap Carolin saat ditemui di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (12/4/2024).

Carolin

(Foto: Annastasya/MPI)

Meski sempat diguyur hujan, Carolin mengaku tak mengurangi rasa semangatnya untuk menikmati libur lebaran di Monas.

Ia mengaku sempat kehujanan di jalan, namun tetap antusias untuk pelesiran di destinasi dari ikon Kota Jakarta ini.

“Sempat kehujanan tadi di jalan, tapi Alhamdulillah sampai sini sudah gak hujan,” tambahnya.

Sementara itu, ribuan pengunjung Monas terlihat tetap bersemangat di libur lebaran hari ketiga ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/23/406/2943950/cara-beli-tiket-masuk-monas-2023-berikut-daftar-harganya-cek-di-sini-6DEI6D7Vz5.JPG
Cara Beli Tiket Masuk Monas 2023 Berikut Daftar Harganya Cek di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/01/406/2806168/h-7-lebaran-jumlah-wisatawan-ke-monas-tembus-48-899-orang-4ExAz59M5e.JPG
H+7 Lebaran, Jumlah Wisatawan ke Monas Tembus 48.899 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/23/406/2802908/monas-diserbu-wisatawan-di-hari-kedua-lebaran-bule-nggak-mau-ketinggalan-IiUS2lTpGk.JPG
Monas Diserbu Wisatawan di Hari Kedua Lebaran, Bule Nggak Mau Ketinggalan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/08/16/406/2649077/peringatan-hut-ke-77-ri-kawasan-wisata-monas-ditutup-sementara-YpLjBsifed.jpg
Peringatan HUT Ke-77 RI, Kawasan Wisata Monas Ditutup Sementara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/04/406/2623563/tugu-monas-dibuka-untuk-wisatawan-kuota-kunjungan-dibatasi-200-orang-per-jam-3svO8kr2mj.jpg
Tugu Monas Dibuka untuk Wisatawan, Kuota Kunjungan Dibatasi 200 Orang Per Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/01/406/2621578/girangnya-warga-monas-buka-lagi-datang-refreshing-hingga-selesaikan-tugas-kuliah-Gq7GSBM2Ut.JPG
Girangnya Warga Monas Buka Lagi, Datang Refreshing hingga Selesaikan Tugas Kuliah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement