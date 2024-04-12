Cerita Wisatawan Asal Malang Rela Hujan-hujanan demi Nonton Atraksi Air Mancur di Monas

Monumen Nasional ikon pariwisata Kota Jakarta (Foto: Annastasya Rizqa/MPI)

MONUMEN Nasional (Monas) masih dipadati pengunjung di libur lebaran hari ketiga ini. Monas pun menyajikan beragam hiburan menyenangkan dan ingin dinikmati para wisatawan.

Salah satunya Carolin (27), wisatawan asal Malang, Jawa Timur ini yang begitu antuasias pelesiran ke Monas.

Jauh-jauh dari luar kota, Carolin bersama sanak keluarganya ramai-ramai ke Monas untuk menyaksikan pertunjukan Air Mancur.

“Hari ini mau ada pertunjukan air mancur gitu, jadi kita penasaran mau lihat,” ungkap Carolin saat ditemui di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (12/4/2024).

(Foto: Annastasya/MPI)

Meski sempat diguyur hujan, Carolin mengaku tak mengurangi rasa semangatnya untuk menikmati libur lebaran di Monas.

Ia mengaku sempat kehujanan di jalan, namun tetap antusias untuk pelesiran di destinasi dari ikon Kota Jakarta ini.

“Sempat kehujanan tadi di jalan, tapi Alhamdulillah sampai sini sudah gak hujan,” tambahnya.

Sementara itu, ribuan pengunjung Monas terlihat tetap bersemangat di libur lebaran hari ketiga ini.