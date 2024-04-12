Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Bakso Gepeng, Cocok Buat yang Bosan Opor dan Rendang

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |22:42 WIB
Resep Bakso Gepeng, Cocok Buat yang Bosan Opor dan Rendang
Bakso Gepeng. (Foto: Instagram)
A
A
A

PASCA-Hari raya Idul Fitri, sering kali masyarakat mulai bosan dengan masakan lebaran yang penuh santan. Biasanya, salah satu makanan yang jadi pengobat rasa bosan ialah bakso.

Bakso memiliki kuah kaldu yang gurih dan segar sehingga cocok jadi penawar untuk Anda yang bosan dengan kuliner serba santan. Tak perlu khawatir, Anda bisa membuat bakso yang lezat di rumah.

Biar lebih sedap, bakso gepeng yang lezat jadi pilihan tepat. Berikut resep bakso gepeng untuk mengobati bosannya dengan masakan santan, dilansir akun Instagram, @martinpraja.

Bahan-bahan :

400 gr daging sapi

1 butir putih telur

125 sdm tapioka

2 sdm bawang goreng

      
