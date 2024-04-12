Resep Ketoprak Betawi, Solusi Mengolah Ketupat Sisa Lebaran

KETUPAT jadi salah satu menu yang selalu tersaji saat lebaran. Tanpa sadar Anda mungkin membuat ketupat terlalu banyak sehingga masih tersisa.

Bila lauk pauk Anda sudah habis dan masih ada sisa ketupat lebaran, jangan khawatir. Anda bisa mengolahnya kembali jadi menu masakan yang lezat.

Salah satunya menyulap ketupat sisa menjadi ketoprak khas Betawi. Cara ini cocok untuk mengatasi ketupat sisa sehingga tak perlu dibuang. Yuk simak dilansir kanal YouTube, Dapur Sekilas Info.

BACA JUGA: Resep Ketupat Jembut Khas Jawa Tengah yang Sempat Viral

Bahan Ketoprak Betawi

Bahan Bumbu:

~ 100 g Kacang tanah goreng yang sudah diulek ~ 1-2 siung Bawang putih

~ 2-3 buah Cabe rawit merah