HOME WOMEN FASHION

5 Artis yang Ikut Trend Viral Outfit Shimmer saat Lebaran

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |11:58 WIB
5 Artis yang Ikut Trend Viral Outfit Shimmer saat Lebaran
Ilustrasi lebaran baju artis (Foto: Instagram)
A
A
A

INILAH 5 artis yang ikut trend viral outfit shimmer saat Lebaran. Tren baju ini membuat umat muslim yang ingin tampil memesona saat berkumpul bersama keluarga.

Apalagi bahan ini kebanyakan adalah sutra dan turunannya. Sudah sesuatu yang umum, bahwa material sutra memiliki tekstur yang halus dan berkilauan saat terpantul cahaya. Dengan bahannya itu beberapa selebritas juga ikut mengenakannya.

Berikut 5 artis yang ikut trend viral outfit shimmer saat Lebaran 2024:

1. Krisdayanti

Lebaran krisdayanti

Perayaan Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada hariRabu (20/4/2024) disambut umat Muslim, tak terkecuali oleh diva papan atas, Krisdayanti sekeluarga. Dia pun memilih gaya busana muslim saat berkumpul bersama keluarga besar.

Mantan istri Anang Hermansyah memilih trend mengenakan outfit shimmer saat lebaran. Dia memadukan dua tren Lebaran 2024 sekaligus, yakni mengenakan outfit shimmer dan warna biru muda. Hal ini terlihat dari foto yang diunggah KD di akun Instagram-nya pada Rabu, 10 April 2024.

KD memakai gamis shimmer berwarna biru muda, sedangkan putrinya, Amora Lemos, juga mengenakan gamis shimmer serupa tetapi dengan warna berbeda, yakni warna ivory. Raul Lemos terlihat kompak bersama dengan anak keduanya, Kellen Alexander Lemos, dengan kemeja biru muda yang bermotif batik.

2. Shireen Sungkar

Lebaran shireen

Shireen Sungkar, salah satu artis Indonesia hijabers satu ini kali pertama dikenal dengan beberapa judul sinetronnya. Beberapa gaya busananya pun sering menjadi tren bagi orang yang ingin tampil syarii.

Salah satunya saat dia mengenakan outfit shimmer saat Lebaran. Gaun shimmer earth tone yang dikenakan istri Teuku Wisnu tersebut bermodel lurus nan simpel, dengan potongan lengan ruffle yang unik.

Ia memadukannya dengan hijab syariah senada yang terlihat menawan di pandang mata tanpa terlihat norak atau berlebihan.

Halaman:
1 2
      
