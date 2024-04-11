Potret Cantik Maeva Schillinger Pamer Ketiak Mulus, Sampai Disebut Barbie Hidup

MAEVA Schillinger salah satu artis yang memiliki segudang kesibukan. Selain syuting, ia juga kerap terlibat dalam beberapa pemotretan.

Seperti beberapa waktu lalu Maeva menjalani pemotretan dengan fotografer Mega Gumelar. Penampilannya terlihat stunning memakai dress ungu.

“There’s girl out there with love in her eyes and flowers in her hair,” tulis Maeva dalam keterangan fotonya.

Penasaran seperti apa potret Maeva? Berikut ulasannya dari Instagram @maevasch_.

Pakai dress ungu

Pada pemotretannya ini Maeva memakai Halter dress warna ungu. Dia memadukan tampilannya dengan saring tangan warna ungu. Maeva nampak pose dengan mengangkat tangan sambil menutupi sebagian wajahnya. Di foto ini seakan dia memamerkan ketiak mulusnya.

Pakai makeup tebal

Mengusung nuansa ungu, Maeva memakai makeup tebal yang senada dengan warna bajunya. Sementara itu rambutnya distyling dan ditambahkan aksesori bunga-bunga yang membuatnya makin manis.

“Cantik banget,” kata @nurula***

“Keren banget,” tambah @alliza***