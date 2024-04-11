Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Cantik Maeva Schillinger Pamer Ketiak Mulus, Sampai Disebut Barbie Hidup

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |09:10 WIB
Potret Cantik Maeva Schillinger Pamer Ketiak Mulus, Sampai Disebut Barbie Hidup
Maeva Schillinger. (Foto: Instagram)
A
A
A

MAEVA Schillinger salah satu artis yang memiliki segudang kesibukan. Selain syuting, ia juga kerap terlibat dalam beberapa pemotretan.

Seperti beberapa waktu lalu Maeva menjalani pemotretan dengan fotografer Mega Gumelar. Penampilannya terlihat stunning memakai dress ungu. 

“There’s girl out there with love in her eyes and flowers in her hair,” tulis Maeva dalam keterangan fotonya.

Penasaran seperti apa potret Maeva? Berikut ulasannya dari Instagram @maevasch_.

Pakai dress ungu

Maeva Schillinger

Pada pemotretannya ini Maeva memakai Halter dress warna ungu. Dia memadukan tampilannya dengan saring tangan warna ungu. Maeva nampak pose dengan mengangkat tangan sambil menutupi sebagian wajahnya. Di foto ini seakan dia memamerkan ketiak mulusnya. 

Pakai makeup tebal

Maeva Schillinger

Mengusung nuansa ungu, Maeva memakai makeup tebal yang senada dengan warna bajunya. Sementara itu rambutnya distyling dan ditambahkan aksesori bunga-bunga yang membuatnya makin manis.

“Cantik banget,” kata @nurula***

“Keren banget,” tambah @alliza***

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/611/3173777/marc-jvbW_large.jpg
Profil dan Potret Gemma Pinto, Pacar Supercantik Marc Marquez yang Ikut ke Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/612/3173053/dollar-4kxX_large.jpg
Segini Gaji dan Bayaran Tom Holland sebagai Spider-Man yang Alami Gegar Otak Ringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/194/3170904/erick-semj_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Elizabeth Tjandra, Istri Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang Menawan dan Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/194/3170130/leony-py61_large.jpg
Profil dan Potret Leony V, Mantan Penyanyi Cilik yang Protes Pajak Balik Nama Rumah Warisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/611/3168918/steffi-YiOw_large.jpg
Potret Steffi Zamora Pakai Gaun Putih, Berpose Mesra Bareng Nino Fernandez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/194/3168667/sri_mulyani-ZHkw_large.jpg
Potret Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang Kena Reshuffle Prabowo
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement