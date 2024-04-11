Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Sosok Pelukis Gambar Ikonik di Kaleng Biskuit Khong Guan, Ternyata Orang Salatiga

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |08:09 WIB
Viral Sosok Pelukis Gambar Ikonik di Kaleng Biskuit Khong Guan, Ternyata Orang Salatiga
Kaleng Biskuit Khong Guan. (Foto: YouTube)
A
A
A

MOMEN lebaran biasanya identik dengan sajian kue kering nan khas. Salah satu yang paling sering dijumpai adalah biskuit Khong Guan. 

Merek biskuit satu ini sudah sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia sejak turun temurun, terutama di momen hari besar seperti lebaran. Salah satu yang membuat produk biskuit ini cukup ikonik adalah gambar alias lukisan seorang ibu yang tengah menyantap biskuit dengan secangkir teh bersama kedua anaknya. 

Meski lukisan di kaleng biskuit tersebut cukup ikonik dan terkenal, ternyata tidak banyak yang tahu tentang sosok di balik karya lukisan tersebut. 

Biskuit Kong Guan

Dia adalah Bernardus Prasodjo seorang pelukis gambar kemasan produk makanan asal Indonesia yang dikenal sebagai pembuat gambar dari kemasan berbagai merek. Hal tersebut turut diungkapkan langsung oleh salah satu anak dari Bernardus, yakni Andreas Prasadja, melalui akun Twitternya, @prasadja. 

“Kenalkan, ini ayah saya Bernardus Prasodjo yg melukis gambar utk kaleng Khong Guan, wafer dll yg sudah tak ada,” tulis Andreas, dalam salah satu cuitan yang ia bagikan sejak 11 tahun yang lalu, dan kini kembali viral. 

Tak hanya Khong Guan, ternyata sang ayah juga merupakan sosok di balik lukisan yang ada di kaleng biskuit Monde, Nissin Wafer, dan logo Sirup Marjan. 

Bernardus Prasodjo diketahui sempat kuliah di Institut Teknologi Bandung, namun keluar sebelum masa perkuliahannya selesai dan telah berkarier sejak sekitar tahun 1970-an. 

Ia sempat menjadi dosen Tipografi dan digital studio LPKT Kompas. Bernardus juga pernah menjabat sebagai Ketua Grand Master Choa Kok Sui (GMCKS) Prana Indonesia. Selain Andreas, ia juga memiliki satu orang putra lagi bernama Daniel Prasadja.

Telusuri berita women lainnya
