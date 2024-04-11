Viral Baju Lebaran Tema Barbie, Netizen: Shimmer Gak Seburuk Ini

SETIAP perayaan Hari Raya Idul Fitri masyarakat muslim tentunya menentukan pakaian terbaik untuk dipakai bersilaturahmi dengan keluarga. Model dan warna setiap tahunnya tentu berbeda dan disesuaikan dengan tren yang berkembang.

Seperti viral di media sosial baru-baru ini, ada pasangan yang menggunakan busana dengan tema unik saat Lebaran, yakni Barbie. Video tersebut dibagikan oleh akun TikTok @syed.fatin.jaeden.haifa.

Rupanya pasangan Tiktokers asal Malaysia ini selalu memiliki tema busana Lebaran yang berbeda setiap tahunnya. Lebaran 2024 ini mereka memiliki busana tema Barbie.

“Pakaian Raya yang semua orang nantikan dari kami, BARBIE adalah tema raya kami untuk 2024 ni , Alhamdulillah Simple jer baju kami anak beranak kalini, dan istimewa untuk semua followers kami,” tulis akun tersebut dalam postingannya, seperti dikutip pada Kamis (11/4/2024).

Dalam video itu sang wanita tampil total bak Barbie, memakai dress warna pink dengan gambar karakter Barbie besar di bagian depan. Kemudian bagian bawah dari dress ini menggunakan ekor lace warna gradasi yang sangat cantik. Dia juga menambahkan outer dengan aksen bulu-bulu.

Sementara itu, sang suami memakai setelah baju khas Melayu dan celana buru. Iya menambahkan sarung dengan gambar boneka Barbie. Ia melengkapi tampilannya dengan penutup kepala warna biru dan outer warna pink bulu-bulu.

Tak hanya pasangan ini saja, kedua anaknya juga memakai busana dengan model yang sama.