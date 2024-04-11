Potret Baju Lebaran Wika Salim dan Max Adam, Kompak Pakai Busana Hitam

PERAYAAN Lebaran Wika Salim tahun ini nampaknya semakin lengkap dengan kehadiran sang kekasih, Max Adam di sisinya. Tahun ini pasangan tersebut kembali merayakan momen Lebaran bersama.

Melalui postingannya di Instagram, pedangdut asal Bogor itu membagikan momen berdua. Wika dan Max Adam kompak memakai busana nuansa hitam.

“Mohon maaf lahir batin. Selamat Lebaran ya semua,” tulis Wika dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @wikasalim.

Di Hari Raya Lebaran Wika terlihat memakai gamis warna hitam dengan aksen payet di bagian depannya. Dia padukan tampilannya dengan pashmina yg disematkan di kepalanya.

Sementara sang kekasih memakai baju koko dan celana hitam. Gayanya terlihat keren dengan kacamata hitam.