HOME WOMEN LIFE

Potret Baju Lebaran Wika Salim dan Max Adam, Kompak Pakai Busana Hitam

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |20:22 WIB
Potret Baju Lebaran Wika Salim dan Max Adam, Kompak Pakai Busana Hitam
Wika Salim dan Max Adam. (Foto: Instagram)
A
A
A

PERAYAAN Lebaran Wika Salim tahun ini nampaknya semakin lengkap dengan kehadiran sang kekasih, Max Adam di sisinya. Tahun ini pasangan tersebut kembali merayakan momen Lebaran bersama.

Melalui postingannya di Instagram, pedangdut asal Bogor itu membagikan momen berdua. Wika dan Max Adam kompak memakai busana nuansa hitam.

Wika Salim

“Mohon maaf lahir batin. Selamat Lebaran ya semua,” tulis Wika dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @wikasalim.

Di Hari Raya Lebaran Wika terlihat memakai gamis warna hitam dengan aksen payet di bagian depannya. Dia padukan tampilannya dengan pashmina yg disematkan di kepalanya.

Wika Salim

Sementara sang kekasih memakai baju koko dan celana hitam. Gayanya terlihat keren dengan kacamata hitam. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
