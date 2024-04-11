Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Shandy Aulia Liburan di Dubai, Stylish Pakai Busana Muslim

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |18:19 WIB
Potret Shandy Aulia Liburan di Dubai, Stylish Pakai Busana Muslim
Shandy Aulia. (Foto: Instagram)
A
A
A

SHANDY Aulia saat ini tengah menikmati liburan di Dubai. Ia pergi berlibur bersama buah hatinya, Claire Herbowo. Selama di Dubai, Shandy melakukan berbagai aktivitas, mulai dari belanja, berenang, hingga mengunjungi destinasi lainnya yang menarik. 

Momen itu dia bagikan di laman Instagramnya. Di momen Lebaran, Shandy Aulia turut memberikan ucapan kepada para penggemarnya. Tak tanggung-tanggung dia tampil stylish memakai busana muslim.

Shandy Aulia

Meski beragama non muslim, namun Shandy Aulia menghormati perayaan Hari Raya Idul Fitri. “Happy Eid 2024,” tulis Shandy Aulia dalam keterangan fotonya seperti dikutip MNC Portal dari Instagram @shandyaulia.

Pada postingannya itu, Shandy Aulia terlihat berfoto di atas ketinggian di Gedung Burj Al Arab. Dia memakai dress warna dusty pink dengan aksen tali di pinggang.

Shandy Aulia

Ibu satu anak ini memadukan tampilannya dengan pashmina putih, high heels warna gold dan kacamata hitam. Shandy pose berjalan bak model dengan latar laut dan gedung-gedung tertinggi.

Pada foto selanjutnya Shandy pose duduk manja dengan bangunan nuansa Arabian. Dia nampak menyematkan pashmina di kepalanya dan memakai makeup tebal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/612/3070291/shandy_aulia-LSFa_large.jpg
Potret Shandy Aulia Main Golf, Harga Stiknya Capai Rp63 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/33/3057266/shandy_aulia-2ReG_large.jpg
Shandy Aulia Sengaja Pakai Jasa MUA untuk Foto KTP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/612/3054665/shandy_aulia-yuzT_large.jpg
Shandy Aulia Tampil Stunning dengan Mini Dress Biru, Gayanya bak ABG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/15/194/3049289/shandy_aulia-iUl3_large.jpg
OOTD Shandy Aulia ala Wanita Karier, Pakai Blazer dan Rok Mini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/194/3044189/shandy_aulia-pcwk_large.jpg
Gaya Shandy Aulia Liburan di Jepang, Tampil bak ABG dengan Dress Merah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/24/612/2999777/potret-shandy-aulia-dengan-outfit-vintage-di-dubai-cantiknya-perfect-eq6xMPZtSn.jpg
Seksinya Shandy Aulia dengan Outfit Vintage di Dubai, Cantiknya Perfect
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement