Potret Shandy Aulia Liburan di Dubai, Stylish Pakai Busana Muslim

SHANDY Aulia saat ini tengah menikmati liburan di Dubai. Ia pergi berlibur bersama buah hatinya, Claire Herbowo. Selama di Dubai, Shandy melakukan berbagai aktivitas, mulai dari belanja, berenang, hingga mengunjungi destinasi lainnya yang menarik.

Momen itu dia bagikan di laman Instagramnya. Di momen Lebaran, Shandy Aulia turut memberikan ucapan kepada para penggemarnya. Tak tanggung-tanggung dia tampil stylish memakai busana muslim.

Meski beragama non muslim, namun Shandy Aulia menghormati perayaan Hari Raya Idul Fitri. “Happy Eid 2024,” tulis Shandy Aulia dalam keterangan fotonya seperti dikutip MNC Portal dari Instagram @shandyaulia.

Pada postingannya itu, Shandy Aulia terlihat berfoto di atas ketinggian di Gedung Burj Al Arab. Dia memakai dress warna dusty pink dengan aksen tali di pinggang.

Ibu satu anak ini memadukan tampilannya dengan pashmina putih, high heels warna gold dan kacamata hitam. Shandy pose berjalan bak model dengan latar laut dan gedung-gedung tertinggi.

Pada foto selanjutnya Shandy pose duduk manja dengan bangunan nuansa Arabian. Dia nampak menyematkan pashmina di kepalanya dan memakai makeup tebal.