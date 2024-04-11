Viral Pria Ini Disuruh Pakai Hijab saat Masuk Masjid Gara-Gara Gondrong

SEBUAH video viral di media sosial baru-baru ini, sebab seorang pria berambut gondrong ditegur karena berambut gondrong. Video tersebut dibagikan oleh akun TikTok @mooi1999taylorsversion.

Seorang pria merekam peristiwa yang dialaminya itu saat dia berada di sebuah Masjid di Malaysia. Dalam video terlihat pria itu kebingungan saat ditegur karena berambut panjang.

Pria itu berusaha menjelaskan bahwa dia adalah laki-laki. "Saya lelaki, saya tak perlu tutup rambut," ujar pria tersebut

Namun, petugas masjid itu bersikeras meminta pria itu untuk memakai hijab, dengan alasan bahwa rambut panjangnya bisa disalahartikan sebagai wanita.

"Penat la jadi lelaku lawaa, auntie masjid nih confused ask me tutup rambutnya,” tambah pria itu.