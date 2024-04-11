Reaksi Orang Korea Lihat Outfit WNI Salat Idul Fitri, Netizen: Dikira Style Baru

BELUM lama ini beredar video sekelompok WNI yang hendak berangkat Salat Ied di Korea Selatan. Mereka turut ikut merayakan lebaran meski tengah berada di Negeri Ginseng, Korea.

Video itu dibagikan akun TikTok, @masdayon45 yang memerlihatkan sejumlah WNI jalan bersama untuk salat Idul Fitri. Uniknya, para orang Korea di sekitaran jalan itu terlihat keheranan menyaksikan para WNI ini mengenakan baju Muslim dan membawa sajadah untuk salat.

“Reaksi orang Korea lihat orang Indonesia pakai sarung + batik, otw salat Idul Fitri,” tulis akun itu, dikutip Kamis (11/4/2024).

Sejumlah WNI ini terlihat santai mengenakan outfit lebaran mereka sambil berjalan untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Diketahui, mereka hendak salat di Taman Wongok-dong Ansan bersama umat Muslim lainnya.

Para warga Korea itu terlihat keheranan melihat mereka yang berjalan bergerombolan sembari membawa sajadah ini. Apalagi, mereka juga mengenakan sarung lengkap dengan kemeja maupun baju koko.

Pemilik akun ini juga mengabadikan momen salat Ied di Korea Selatan ini. Alih-alih sepi, justru banyak umat Muslim di Korea yang juga ikut merayakan lebaran dan turut mengikuti salat tersebut. Dia menjelaskan salat Ied di Korea ini justru dibagi hingga tiga kloter dan didominasi oleh orang Indonesia.

“Salat dibagi menjadi tiga kloter, karena saking banyaknya orang yang mau salat,” katanya.

Momen reaksi orang Korea menyaksikan WNI hendak salat Ied di negara ini pun mengundang komentar para netizen. Warganet justru menduga warga Korea terinspirasi dengan outfit lebaran WNI dan ingin menjadikannya tren fashion.