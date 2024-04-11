Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Cipung Cakar Wajah Rafathar di Momen Lebaran, Nagita Slavina Panik

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |14:00 WIB
Cipung Cakar Wajah Rafathar di Momen Lebaran, Nagita Slavina Panik
Momen Rafathar dicakar Cipung. (Foto: Instagram @raffinagita1717)
A
A
A

MOMEN lebaran keluarga presenter Raffi Ahmad dan Nagita Slavina menjadi sorotan netizen. Baru-baru ini, beredar momen dua putra mereka, Rafathar dan Rayyanza alias Cipung saling berkelahi.

Momen itu diunggah Raffi di Insta Story-nya, @raffinagita1717 saat momen lebaran hari pertama. Terlihat Rafathar tengah diobati para pengasuhnya lantaran dicakar oleh sang adik, Cipung

“Berantem sama adiknya, habis,” kata Raffi.

Dalam video itu, Nagita terlihat panik dan menengahi kedua kakak beradik itu. Terlihat pula Mbak Lala, pengasuh Rafathar mengobati wajah putra sulung Raffi dan Nagita ini.

Beberapa kali terlihat Rafathar hendak membalas aksi sang adik. Melihatnya, Nagita langsung panik dan memisahkan mereka.

Rafathar dicakar Cipung

“Sabar ya, jangan emosi,” kata Raffi pada Rafathar.

Raffi mengatakan Cipung mencakar Rafathar dan membuat kesal sang kakak. Raffi juga mengajarkan Cipung agar tak lagi mencakar-cakar Rafathar dan meminta maaf pada sang kakak

“Gak boleh grauk-grauk ya, Aja kan anak baik. Coba minta maaf yang benar,” kata Raffi pada Cipung.

Momen Rafathar dan Cipung bertengkar ini sontak bikin heboh netizen dan viral di TikTok. Mereka syok sekaligus ngakak melihat momen itu, mengingat kedua kakak beradik ini selalu tampil kompak.

