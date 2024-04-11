Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Jenazah Melitha Sidabutar Dimakamkan di San Diego Hills Karawang

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |12:00 WIB
Jenazah Melitha Sidabutar Dimakamkan di San Diego Hills Karawang
Melitha Sidabutar dimakamkan di San Diego Hills. (Foto:Instagram @melithatricia)
PENYANYI rohani Melitha Patricia Sidabutar dimakamkan hari ini di pemakaman San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat, Kamis (11/4/2024).

Informasi itu diketahui melalui sebuah poster yang disampaikan pihak keluarga kepada awak media. Dalam poster tersebut, disampaikan bahwa sebelum menuju ke pemakaman San Diego Hills Karawang, terlebih dahulu dilakukan ibadah malam penghiburan dan penutupan peti jenazah yang digelar pada Rabu 10 April 2024 malam.

Kemudian hari ini, dilakukan ibadah pelepasan jenazah di Rumah Duka Carolus, Salemba Jakarta Pusat, dipimpin oleh salah satu pendeta.

Melitha Sidabutar

"Ibadah pelepasan jenazah, Rumah Duka Carolus Ruang Mikael (D) lt.8 Kamis, 11 April 2024 / 09.00 WIB keberangkatan ke tempat pemakaman jam 10.00 WIB dilayani Pdt. Theddi Luli," tulis isi poster tersebut.

Lebih lanjut, prosesi pemakaman Melitha Sidabutar akan dimulai di pemakaman San Diego Hills Karawang sekitar Pukul 11.00 WIB.

"Ibadah pemakaman San Diego Hills Karawang (Peacefulness FF53.No.3 & 5) Kamis, 11 April 2024 / jam 11.00 WIB dilayani Pdt. Theddi Luli," tulisnya.

Halaman:
1 2
      
