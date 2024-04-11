Momen Armand Maulana Rayakan Lebaran di London

MUSISI Armand Maulana tahun ini merayakan Idul Fitri cukup berbeda. Demi berlebaran dengan sang anak, Naja Dewi Maulana, vokalis band Gigi itu memutuskan berlebaran di London, Inggris.

Momen itu dibagikan Armand di akun Instagram-nya, @armandmaulana04. Bersama sang istri, Dewi Gita, mereka terbang selama 18 jam untuk bisa menemui sang anak.

“Mudiknya jauh, hehehe. Habis sudah dua tahun gak lebaran bareng anakku,” tulis Armand.

Diketahui Naja berkuliah di Leeds Art University, Inggris dan sudah diwisuda pada Juli 2023 lalu. Armand mengatakan sudah dua tahun dirinya tak berlebaran bersama sang putri yang tengah berada di Inggris. Sesampainya di sana, Armand bersyukur bisa menikmati malam takbiran lengkap dengan istri dan anak.