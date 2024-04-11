Viral Aksi Kucing di Momen Salat Ied, Bikin Netizen Gagal Fokus

KEJADIAN unik saat Salat Ied Lebaran 2024 masih terus dibagikan netizen di media sosial. Terbaru, ada konten video viral yang memperlihatkan aksi kucing bikin salah fokus (salfok) jamaah Salat Ied. Apa yang dilakukan si kucing?

Video tersebut diunggah akun TikTok @kelvineiei, Rabu (10/4/2024). Di keterangan unggahan, dia menuliskan kalimat, "Astaghfirullah," yang mana itu sesuai dengan kelakuan kucing yang bikin salfok.

Dari video itu, si perekam awalnya mengabadikan momen khatib di atas mimbar. Lalu, kamera perlahan bergerak ke arah sisi kanan tempatnya salat dan terlihat di sana dua ekor kucing yang sedang melakukan aksi mengejutkan.

Ya, dua kucing itu tengah berkembangbiak. Hal tersebut yang membuat video ini begitu viral di TikTok, dengan jumlah penonton sudah lebih dari 4,5 jutaan. Menariknya, khotbah Salat Ied yang disampaikan khatib membahas soal hewan dan itu tepat saat kejadian dua kucing melakukan aksi yang bikin viral tersebut.