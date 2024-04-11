10 Oleh-Oleh Populer Khas Gowa Sulawesi Selatan, Wajib Dibawa Pulang

KABUPATEN Gowa, Sulawesi Selatan, terkenal dengan berbagai makanan khas daerah yang patut untuk dicoba.

Tak hanya makanan, Gowa juga terkenal dengan buah tangannya yang beraneka ragam mulai dari camilan hingga kain tenun.

Bagi Anda yang sedang atau ingin berlibur ke Gowa, berikut 10 oleh-oleh khas Gowa paling populer dan wajib dibawa pulang.

1. Keripik pisang

Biasanya pisang ijo diolah menjadi es yang banyak ditemui ketika bulan puasa. Namun kini, wisatawan bisa membawa pisang ijo dalam bentuk keripik. Sehingga tak perlu bingung lagi deh jika ingin membawa es pisang ijo.

(Foto: Cookpad)

2. Kacang sembunyi

Kacang sembunyi merupakan kacang yang dibalut dengan adonan terigu. Bisa dibilang bentuk kacang sembunyi mirip dengan pisang molen. Rasa yang manis gurih membuat makanan ini banyak wisatawan cari untuk oleh-oleh.

3. Beppa pute

Cemilan bappe pute berasal dari kata bappe yang artinya makanan dan pute yang artinya putih. Bappe pute sendiri berbentuk lonjong, berpilin atau bisa dibuat sesuai selera. Rasa gurih dan tekstur renyah cocok untuk dijadikan cemilan bersama keluarga.

4. Bagea

Oleh-oleh khas Gowa selanjutnya adalah bagea yang terbuat dari sagu. Jika berkunjung ke Gowa rasanya tak lengkap jika tidak membawa pulang kue Bagea.

5. Kain tenun

Gowa Sulawesi Selatan juga identik dengan kain tenun adat Bugis. Saat ini sudah banyak inovasi yang dilakukan menggunakan kain tenun khas adat Bugis ini. Wisatawan bisa mendapatkan kain tenun di berbagai pusat perbelanjaan dengan mudah.