Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

10 Oleh-Oleh Populer Khas Gowa Sulawesi Selatan, Wajib Dibawa Pulang

Talitha Reina Alfira , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |10:26 WIB
10 Oleh-Oleh Populer Khas Gowa Sulawesi Selatan, Wajib Dibawa Pulang
Bagea (Foto: Shopee)
A
A
A

KABUPATEN Gowa, Sulawesi Selatan, terkenal dengan berbagai makanan khas daerah yang patut untuk dicoba.

Tak hanya makanan, Gowa juga terkenal dengan buah tangannya yang beraneka ragam mulai dari camilan hingga kain tenun.

Bagi Anda yang sedang atau ingin berlibur ke Gowa, berikut 10 oleh-oleh khas Gowa paling populer dan wajib dibawa pulang.

1. Keripik pisang

Biasanya pisang ijo diolah menjadi es yang banyak ditemui ketika bulan puasa. Namun kini, wisatawan bisa membawa pisang ijo dalam bentuk keripik. Sehingga tak perlu bingung lagi deh jika ingin membawa es pisang ijo.

Keripik Pisang

(Foto: Cookpad)

2. Kacang sembunyi

Kacang sembunyi merupakan kacang yang dibalut dengan adonan terigu. Bisa dibilang bentuk kacang sembunyi mirip dengan pisang molen. Rasa yang manis gurih membuat makanan ini banyak wisatawan cari untuk oleh-oleh.

3. Beppa pute

Cemilan bappe pute berasal dari kata bappe yang artinya makanan dan pute yang artinya putih. Bappe pute sendiri berbentuk lonjong, berpilin atau bisa dibuat sesuai selera. Rasa gurih dan tekstur renyah cocok untuk dijadikan cemilan bersama keluarga.

Infografis Oleh-Oleh Paling Diburu Wisman

4. Bagea

Oleh-oleh khas Gowa selanjutnya adalah bagea yang terbuat dari sagu. Jika berkunjung ke Gowa rasanya tak lengkap jika tidak membawa pulang kue Bagea.

5. Kain tenun

Gowa Sulawesi Selatan juga identik dengan kain tenun adat Bugis. Saat ini sudah banyak inovasi yang dilakukan menggunakan kain tenun khas adat Bugis ini. Wisatawan bisa mendapatkan kain tenun di berbagai pusat perbelanjaan dengan mudah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/25/3174600/mutiara-YZPz_large.jpg
Oleh-Oleh Khas Mandalika, dari Dodol Rumput Laut hingga Mutiara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/27/549/3108224/liburan_long_weekend_di_banten_ini_daftar_10_oleh_oleh_yang_wajib_dibawa_pulang-a8Iu_large.jpg
Liburan Long Weekend di Banten? Ini Daftar 10 Oleh-Oleh yang Wajib Dibawa Pulang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/549/3017186/parfum_arab-6myn_large.JPG
7 Rekomendasi Oleh-Oleh Bisa Dibawa Pulang Jamaah Haji, Yuk Diborong!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/06/549/3004854/10-oleh-oleh-khas-arab-saudi-cocok-dibawa-pulang-jamaah-haji-627pEDPWi4.jpg
10 Oleh-Oleh Khas Arab Saudi, Cocok Dibawa Pulang Jamaah Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/24/549/2999993/8-oleh-oleh-khas-brunei-darussalam-negeri-tajir-melintir-seluas-banyuwangi-LWvUGXwl7s.jpg
8 Oleh-Oleh Khas Brunei Darussalam, Negeri Tajir Melintir Seluas Banyuwangi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/13/549/2995442/5-oleh-oleh-khas-indramayu-wajib-bawa-pulang-usai-liburan-mdXJrMwgdR.JPG
5 Oleh-Oleh Khas Indramayu Wajib Bawa Pulang Usai Liburan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement