Cegah Penularan DBD, Ini Daftar Ikan Pemakan Jentik Nyamuk yang Wajib Dipelihara

PENYAKIT demam berdarah dengue (DBD) yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes Aegypti kembali meningkat di Indonesia. Hal ini diperlukan pencegahan sejak dini agar tidak terjadi seperti menjaga lingkungan sekitar tetap bersih.

Saat musim hujan, potensi nyamuk untuk berkembang biak sangat besar. Mengingat timbul banyak genangan air sebagai tempat nyamuk bertumbuh. Oleh sebab itu, diperlukan cara untuk mengusir nyamuk di dalam rumah, salah satunya dengan memelihara ikan.

Munculnya nyamuk diawali dengan jentik yang biasa tumbuh di tempat penampungan air, seperti bak mandi. Berikut daftar ikan pemakan jentik nyamuk yang dapat dijumpai dengan mudah untuk dipelihara di rumah, sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber, Kamis (11/4/2024).

1. Ikan Cupang.

Ikan ini sering dipelihara sebagai pemanis karena memiliki bentuk dan corak warna yang indah. Tapi, ikan cupang juga memiliki kemampuan untuk memangsa jentik nyamuk dengan jumlah besar.

Di habitat aslinya, jentik dan larva nyamuk memang menjadi makanan pokok ikan cupang sehingga sangat cocok untuk dipelihara di rumah. Oleh sebab itu, memelihara ikan cupang di kolam rumah bisa menjadi salah satu cara memberantas nyamuk.

2. Ikan Nila Merah

Nila merah merupakan salah satu jenis ikan yang sering dipelihara. Sebab, ikan nila merah mudah dibudidayakan dan memiliki daya tahan tubuh yang kuat, sehingga risiko kematiannya kecil.

Keuntungan lain memelihara nila merah adalah kemampuannya yang bisa dijadikan sebagai ikan pemakan jentik nyamuk. Selain itu, ikan nila merah juga dapat memangsa ganggang yang digunakan nyamuk untuk bertelur.

3. Ikan Cere

Memiliki habitat alami di rawa-rawa, sudah pasti jentik dan larva nyamuk menjadi santapan utama ikan cere. Ikan yang hidup bergerombol ini juga sangat mudah berkembang biak sehingga tak perlu khawatir dalam pertumbuhan nyamuk.

4. Ikan Guppy

Ikan Guppy banyak dipelihara orang untuk menjadi hiasan di akuarium karena memiliki keindahan pada corak warnanya. Tapi, ikan guppy juga bisa dikatakan cukup efektif dalam memangsa jentik nyamuk.

5. Ikan Mas

Makanan utama ikan mas adalah tumbuhan dan hewan yang berada di dasar atau tepi perairan, termasuk jentik nyamuk. Ikan mas hampir memangsa semua larva nyamuk yang terapung di atas permukaan air.