Takut Gendut Usai Lebaran? 5 Olahraga Ini Terbukti Ampuh untuk Bakar Kalori

KALAP dalam mengonsumsi makanan khas Lebaran memang bisa membuat berat badan naik drastis. Terlebih jika Anda banyak mengkonsumsi karbohidrat dan gula selama Lebaran. Namun apa daya, berbagai makanan khas Lebaran tampak begitu nikmat dan sulit untuk ditolak.

Alhasil Anda menjadi mudah tergoda untuk menyantapnya terus. Tapi jangan kaget kalau usai Lebaran berat badan Anda bisa naik lho. Apalagi jika Anda tidak memperhatikan porsi makan dan rutin berolahraga setiap harinya.

Bagi Anda yang ingin mulai olahraga untuk membakar kalori berlebih setelah Lebaran, ini beberapa olahraga yang bisa bantu bakar kalori, seperti dilansir Today, Jumat (12/4/2024).

1. Berlari

Berlari selama 30 menit dengan kecepatan 10-12 mph bisa membakar sekitar 330 kalori lho. Tak cuma membantu membakar kalori, berlari juga bisa bermanfaat baik untuk kesehatan mental. Semakin tinggi kecepatan Anda, maka akan semakin banyak kalori yang terbakar. Namun tetap disesuaikan dengan kemampuan tubuh agar tidak mudah cedera.

2. Sepeda statis

Jika Anda ingin berolahraga di dalam ruangan, Anda bisa coba sepeda statis. Bersepeda statis selama 30 menit dengan kecepatan sedang hingga intens bisa membakar 250-380 kalori. Olahraga ini membantu mengeluarkan banyak keringat dan membuat tubuh bugar.

3. Senam

Ketika Anda senam, seluruh bagian tubuh Anda akan bergerak. Ternyata jika Anda senam 30 menit, maka kalori yang terbakar akan sebanyak 272 kalori lho. Selain membakar kalori, senam juga bisa membuat badan lebih lentur dan membentuk otot-otot tubuh. Untuk hasil yang maksimal, setidaknya Anda rutinkan untuk senam dua kali seminggu.

4. Lompat tali

Lompat tali selama 30 menit dengan kecepatan sedang hingga cepat bisa membakar sekitar 375 kalori. Olahraga ini membantu Anda menghilangkan lemak, membentuk otot, serta meningkatkan keterampilan motorik dan ketangkasan. Untuk pemula, Anda bisa coba untuk melakukannya dengan durasi 15 menit.