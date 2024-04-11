Dipadati Wisatawan, Akses Menuju Pantai Carita via Mandalawangi Macet Parah

ANTREAN kendaraan nampak mengular menuju kawasan wisata Pantai Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Kamis (11/4/2024). Kendaraan roda empat dan roda dua silih berganti memasuki kawasan wisata itu.

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, kepadatan lalu lintas terjadi menuju Pantai Carita via Mandalawangi, di mana kendaraan telah mengular sejak pukul 11.30 WIB.

"Sudah dari pukul 11.30 WIB ini macet, lalu lintas padat menuju Pantai Carita," ungkap Ati salah seorang pengendara.

(Foto: Ist)

Kondisi ruas jalan yang sempit tak sebanding dengan volume kendaraan yang melintas diduga menjadi salah satu penyebab kemacetan terjadi.

"Jalannya memang terbilang sempit, yang padat itu menuju wisata, kalau sebaliknya lengang tapi para pengendara ada yang memaksa melintas," sebutnya.