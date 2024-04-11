Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Hari Kedua Lebaran, Taman Margasatwa Ragunan Diserbu Pengunjung

Devi Pattricia , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |15:37 WIB
Hari Kedua Lebaran, Taman Margasatwa Ragunan Diserbu Pengunjung
Taman Margasatwa Ragunan dipadati pengunjung (Foto: Devi Pattricia/MPI)
A
A
A

TAMAN Margasatwa Ragunan menjadi salah satu pilihan untuk berekreasi bersama keluarga di hari kedua Lebaran 2024. Setelah menjalankan ibadah dan bersilaturahmi, sebagian besar orang memilih untuk bertamasya bersama anggota keluarga.

Berdasarkan MNC Portal Indonesia, Kamis (11/4/2024), sejak pukul 13.30 pengunjung mulai ramai berdatangan. Bahkan pada bagian loket tiket pun sudah dipadati oleh para pengunjung.

Mayoritas pengunjungnya adalah keluarga yang memboyong anak-anaknya untuk melihat satwa-satwa yang ada di Taman Margasatwa Ragunan. Bahkan anak-anak tampak begitu antusias bermain sembari belajar mengenai hewan.

Terlihat sebagian pengunjung yang sedang berpiknik bersama keluarga di bawah-bawah pohon rindang. Bahkan beberapa pengunjung pun rela membawa tikar dan bekal makan untuk dinikmati bersama keluarga.

Pengunjung Ragunan

(Foto: Devi Pattricia/MPI)

Selain itu, banyak pengunjung yang mengelilingi berbagai spot di Taman Margasatwa Ragunan dengan menyewa sepeda, skuter listrik, hingga sepeda tandem.

Namun Anda juga bisa keliling Taman Margasatwa Ragunan dengan menggunakan shuttle atau odong-odong mobil yang bisa mengantar pengunjung melihat berbagai jenis satwa yang ada.

Khusus di hari libur ini, Taman Margasatwa Ragunan akan tutup lebih sore yaitu pukul 18.00 WIB. Hal ini karena pengunjung yang datang tampak semakin ramai.

Bahkan dari pantauan pada pukul 15.05, para pengunjung tampak semakin tumpah ruah ingin menyaksikan langsung satwa-satwa yang ada di Taman Margasatwa Ragunan.

Harga tiket masuk selama libur Lebaran, untuk dewasa dikenakan biaya sebesar Rp4.000 per orang. Sementara untuk anak-anak Rp3.000 per anaknya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/406/3012298/28-000-pengunjung-padati-taman-margasatwa-ragunan-di-hari-libur-waisak-2024-5L5QNvpWRA.JPG
28.000 Pengunjung Padati Taman Margasatwa Ragunan di Hari Libur Waisak 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/406/3012217/libur-waisak-2024-wisatawan-antusias-sambangi-taman-margasatwa-ragunan-qXZxln0uAi.JPG
Libur Waisak 2024, Wisatawan Antusias Sambangi Taman Margasatwa Ragunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/13/406/2995497/cerita-warga-indramayu-sengaja-boyong-keluarga-demi-bernostalgia-di-taman-margasatwa-ragunan-43fL8oireY.JPG
Cerita Warga Indramayu Sengaja Boyong Keluarga demi Bernostalgia di Taman Margasatwa Ragunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/13/406/2995447/tingkatkan-imun-tubuh-satwa-di-ragunan-diberi-vitamin-ekstra-selama-libur-lebaran-ZFdcwuqR60.JPG
Tingkatkan Imun Tubuh, Satwa di Ragunan Diberi Vitamin Ekstra Selama Libur Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/12/406/2995286/hari-ketiga-lebaran-pengunjung-taman-margasatwa-ragunan-tembus-62-608-orang-2N6nqpyCAB.JPG
Hari Ketiga Lebaran, Pengunjung Taman Margasatwa Ragunan Tembus 62.608 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/12/406/2995124/rayakan-ultah-gorila-komu-taman-margasatwa-ragunan-siapkan-kado-spesial-hibur-pengunjung-0PWJA80SPk.JPG
Rayakan Ultah Gorila Komo, Taman Margasatwa Ragunan Siapkan Kado Spesial Hibur Pengunjung
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement