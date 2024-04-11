Hari Kedua Lebaran, Taman Margasatwa Ragunan Diserbu Pengunjung

TAMAN Margasatwa Ragunan menjadi salah satu pilihan untuk berekreasi bersama keluarga di hari kedua Lebaran 2024. Setelah menjalankan ibadah dan bersilaturahmi, sebagian besar orang memilih untuk bertamasya bersama anggota keluarga.

Berdasarkan MNC Portal Indonesia, Kamis (11/4/2024), sejak pukul 13.30 pengunjung mulai ramai berdatangan. Bahkan pada bagian loket tiket pun sudah dipadati oleh para pengunjung.

Mayoritas pengunjungnya adalah keluarga yang memboyong anak-anaknya untuk melihat satwa-satwa yang ada di Taman Margasatwa Ragunan. Bahkan anak-anak tampak begitu antusias bermain sembari belajar mengenai hewan.

Terlihat sebagian pengunjung yang sedang berpiknik bersama keluarga di bawah-bawah pohon rindang. Bahkan beberapa pengunjung pun rela membawa tikar dan bekal makan untuk dinikmati bersama keluarga.

(Foto: Devi Pattricia/MPI)

Selain itu, banyak pengunjung yang mengelilingi berbagai spot di Taman Margasatwa Ragunan dengan menyewa sepeda, skuter listrik, hingga sepeda tandem.

Namun Anda juga bisa keliling Taman Margasatwa Ragunan dengan menggunakan shuttle atau odong-odong mobil yang bisa mengantar pengunjung melihat berbagai jenis satwa yang ada.

Khusus di hari libur ini, Taman Margasatwa Ragunan akan tutup lebih sore yaitu pukul 18.00 WIB. Hal ini karena pengunjung yang datang tampak semakin ramai.

Bahkan dari pantauan pada pukul 15.05, para pengunjung tampak semakin tumpah ruah ingin menyaksikan langsung satwa-satwa yang ada di Taman Margasatwa Ragunan.

Harga tiket masuk selama libur Lebaran, untuk dewasa dikenakan biaya sebesar Rp4.000 per orang. Sementara untuk anak-anak Rp3.000 per anaknya.