Cocok buat Relaksasi, Air Panas Gunung Galunggung Dipercaya Ampuh Sembuhkan Penyakit Kulit

TASIKMALAYA memiliki berbagai destinasi wisata pemandian air panas di kaki Gunung Galunggung.

Salah satunya ialah Cipanas Galunggung yang kerap menjadi destinasi wisata alam favorit warga lokal.

Pemandian Cipanas Galunggung sendiri berada dalam kawasan wisata Gunung Galunggung yang dikelola oleh anak perusahaan Perhutani, PT Palawi.

Wisata pemandian air panas ini cukup digemari wisawatan karena harga tiket masuknya yang sangat terjangkau.

"Untuk wisata Gunung Galunggung ada dua lokasi, pertama ada kawah Galunggung dan kolam pemandian air panas Cipanas," ujar Korlap Cipanas Galunggung, Asnam Widodo kepada MNC Portal.

(Foto: M. Fadli Ramadan/MPI)

"Kita punya tiga lokasi pemandian air panas, pertama kolam anak-anak, kolam dewasa, dan kolam pemandian alam,” lanjutnya.

Ia menambahkan, pemandian Cipanas Galunggung ramai dikunjungi masyarakat dari wilayah Tasikmalaya maupun sekitarnya. Mengingat ada banyak manfaat yang terkandung dari pemandian air panas ini.

Sekadar informasi, air panas yang ada di setiap kolam Cipanas Galunggung berasal dari Gunung Galunggung. Sehingga, memiliki kandungan belerang yang diyakini memiliki khasiat pengobatan.