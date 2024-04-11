Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Hari Kedua Lebaran 2024, Wisatawan Serbu Kawasan Wisata Lembang Bandung

Yuwono Wahyu , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |11:33 WIB
Hari Kedua Lebaran 2024, Wisatawan Serbu Kawasan Wisata Lembang Bandung
Kawasan wisata Lembang, Bandung, Jawa Barat (Foto: Ist)
A
A
A

MEMASUKI hari kedua Lebaran arus lalu lintas di kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat pada Kamis (11/4/2024) mulai dipadati wisatawan.

Kepadatan kendaraan sudah terlihat di Jalan Setiabudi, Kota Bandung. Kepadatan lalu lintas diprediksi baru akan landai pada Minggu akhir pekan ini.

Volume kendaraan wisatawan menuju objek wisata di Lembang mengalami peningkatan yang didominasi oleh kendaraan pribadi dari berbagai daerah.

Antrean kendaraaan menuju kawasan wisata Lembang semakin padat dan arus lalin terpantau agak tersendat.

Guna mengantisipasi kemacetan, polisi memberlakukan one way dari arah Bandung dan sebaliknya.

Untuk mengantisipasi kemacetan, Satlantas Polres Cimahi telah menempatkan anggotanya di berbagai titik kemacetan dan tetap memberlakukan sistem one way jika terjadi kemacetan hingga masa libur panjang berakhir.

(Rizka Diputra)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita women lainnya
