Aura Mistisnya Kuat, Ini Pesan untuk Pendaki Gunung Galunggung

GUNUNG Galunggung yang terletak di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat merupakan salah satu objek wisata yang dianggap penuh misteri.

Menarik untuk mengetahui fakta dari gunung dengan ketinggian 2.168 meter di atas permukaan laut (mdpl).

Pengelola Gunung Galunggung, Arie Permana mengakui jika objek wisata alam ini memang penuh misteri.

Namun, ia mengatakan semua misteri yang beredar karena wisatawan telah melanggar aturan yang ditetapkan.

(Foto: M. Fadli Ramadan/MPI)

Kalau untuk misteri itu sih istilah bukan untuk diyakini ya. Mungkin yang pertama sih kalau mau main ke tempat apalagi ke gunung ya, di mana pun itu gunungnya ya satu mungkin jangan somoral atau istilahnya jangan main-main lah," ujar Arie saat ditemui di kawasan wisata Gunung Galunggung, Rabu, 10 April 2024.

"Terus untuk yang lagi datang bulan khusus untuk wanita ya disaranin istilahnya jangan deh itu aja sih," lanjutnya.

Sekadar informasi, untuk menikmati wisata alam Gunung Galunggung, wisatawan bisa membawa kendaraannya hingga lokasi parkir yang ditentukan.

Wisatawan bisa melanjutkannya dengan berjalan kaki dengan melewati anak tangga menuju kawah yang tercipta akibat letusan pada tahun 1982.