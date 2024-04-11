Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Aura Mistisnya Kuat, Ini Pesan untuk Pendaki Gunung Galunggung

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |10:50 WIB
Aura Mistisnya Kuat, Ini Pesan untuk Pendaki Gunung Galunggung
Wisata Gunung Galunggung, Tasikmalaya, Jawa Barat (Foto: Instagram/@imannurjaman25)
A
A
A

GUNUNG Galunggung yang terletak di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat merupakan salah satu objek wisata yang dianggap penuh misteri.

Menarik untuk mengetahui fakta dari gunung dengan ketinggian 2.168 meter di atas permukaan laut (mdpl).

Pengelola Gunung Galunggung, Arie Permana mengakui jika objek wisata alam ini memang penuh misteri.

Namun, ia mengatakan semua misteri yang beredar karena wisatawan telah melanggar aturan yang ditetapkan.

Wisata Gunung Galunggung

(Foto: M. Fadli Ramadan/MPI)

Kalau untuk misteri itu sih istilah bukan untuk diyakini ya. Mungkin yang pertama sih kalau mau main ke tempat apalagi ke gunung ya, di mana pun itu gunungnya ya satu mungkin jangan somoral atau istilahnya jangan main-main lah," ujar Arie saat ditemui di kawasan wisata Gunung Galunggung, Rabu, 10 April 2024.

"Terus untuk yang lagi datang bulan khusus untuk wanita ya disaranin istilahnya jangan deh itu aja sih," lanjutnya.

Sekadar informasi, untuk menikmati wisata alam Gunung Galunggung, wisatawan bisa membawa kendaraannya hingga lokasi parkir yang ditentukan.

Wisatawan bisa melanjutkannya dengan berjalan kaki dengan melewati anak tangga menuju kawah yang tercipta akibat letusan pada tahun 1982.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/12/408/3121771/panorama_gunung_terindah_di_dunia_salah_satunya_gunung_fuji-tVjE_large.jpg
7 Panorama Gunung Terindah di Dunia, Salah Satunya Gunung Fuji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/12/408/3121750/7_rekomendasi_gunung_di_indonesia_untuk_pendaki_pemula-ueUx_large.jpg
7 Rekomendasi Gunung di Indonesia untuk Pendaki Pemula
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/07/408/3071878/gunung_rinjani-eLli_large.jpg
5 Fakta Menarik Gunung Rinjani, Namanya Punya Arti: Tuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/408/3047410/puncak_gunung_rinjani-Jxjf_large.JPG
7 Gunung Paling Sering Jadi Destinasi Perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/406/3035479/pria_naik_gunung_ditemani_2_guide_cilik-1sxT_large.JPG
Bukan Tour Guide Senior, Pria Ini Naik Gunung Ditemani 2 Bocah Warlok 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/406/3009074/ngeyel-tolak-didampingi-pemandu-2-pendaki-mongolia-lenyap-di-gunung-everest-mzLgbGefRn.JPG
Ngeyel Tolak Didampingi Pemandu, 2 Pendaki Mongolia Lenyap di Gunung Everest
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement