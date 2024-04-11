5 Kuliner Enak Paling Terkenal di Jalur Pantura, Nasi Megono hingga Soto Tauco

DERETAN spot kuliner di Jalur Pantura paling enak ini bisa menjadi referensi bagi para pengguna jalan terutama para pemudik.

Jalur Pantura yang membentang dari Banten hingga Banyuwangi, Jawa Timur dulu merupakan jalur tersibuk.

Terutama ketika musim arus mudik Lebaran tiba. Hampir bisa dipastikan terjadi kemacetan di sejumlah titik.

Kini, jalur itu mulai sepi seiring adanya jalan tol Trans Jawa. Hal itu berimbas pada usaha rumah makan di sepanjang jalur Pantura Tegal, Pemalang hingga Pekalongan.

Namun, Anda tidak perlu risau. Saat perjalanan mudik, Anda yang akan melewati kawasan Pantura bisa singgah sebentar di tempat kuliner khas Pantura.

Selain untuk mengisi tenaga dengan makanan khas Pantura, juga bisa melepas lelah dan beristirahat setelah menempuh perjalanan jauh ke kampung halaman.

1. Sup Kepala Ikan Manyung Pemalang

Bagi Anda pencinta olahan ikan laut, sebaiknya mencicipi sup kepala ikan manyung Pemalang. Kuliner maknyus penggugah selera ini bisa dijumpai di rumah makan Ibu Turahmi, desa Ambowetan, Ulujami, Pemalang.

Harga yang ditawarkan ramah di kantong yakni Rp40.000 per porsi sudah lengkap dengan nasi dan lalapannya.

2. Soto Grombyang Pemalang

Tak lengkap rasanya bila mengunjungi suatu daerah tanpa mencicipi kuliner khas setempat. Ketika singgah di Kabupaten Pemalang, cobalah mampir mencicipi nasi grombyang. Makanan ini menjadi kebanggaan masyarakat Pemalang karena memiliki perpaduan rasa yang komplet.

Beberapa tempat makan memang menyediakan nasi grombyang, namun ada satu warung yang terkenal, yakni RM Grombyang H Warso di Jalan RE Martadinata. Jalan ini mudah diakses karena berdekatan dengan alun-alun.

Warung bercat putih dan memiliki kapasitas sekitar 50 orang ini begitu dipadati pengunjung. Setiap hari warung ini mengolah 50 kg daging sapi dan 25 kg beras untuk disediakan bagi pengunjung.

“Stok tersebut selalu habis karena dicari penggemar nasi grombyang,” ungkap sang pemilik warung, Haji Warso, belum lama ini. Menikmati nasi grombyang di warung ini semakin asyik dengan adanya hiburan musisi jalanan. Pengunjung sembari bersantap dapat menikmati lagu yang sedang hits di belantika musik Tanah Air.