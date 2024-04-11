Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Ketupat Jembut Khas Jawa Tengah yang Sempat Viral

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |16:16 WIB
Resep Ketupat Jembut Khas Jawa Tengah yang Sempat Viral
Ketupat Jembut. (Foto: YouTube)
A
A
A

MOMEN lebaran biasanya identik dengan hidangan ketupat yang disajikan dengan berbagai lauk khas hari raya. Namun, ketupat di Semarang, Jawa Tengah justru memiliki nama yang agak ‘nyeleneh’ bahkan terbilang vulgar, yakni Kupat alias Ketupat Jembut 

Ketupat jembut adalah makanan khas Jawa Tengah berupa ketupat yang sudah diisi sayuran berupa taoge atau kecambah di dalamnya. Makanan tersebut biasanya dinikmati dengan opor ayam atau makanan berkuah lain. Ketupat Jembut sering kali dijual di perayaan Syawalan di Semarang.

Menurut cerita orang-orang tua, utamanya di desa Ketapang, Kendal, Ketupat Jembut ini hanya dibuat pada saat hari raya Idul Fitri oleh keluarga yang sudah ditinggal mati anaknya. 

Ada juga desa lainnya di Kendal yang mentradisikan Ketupat Jembut ini karena keluarga itu sudah ada yang meninggal dunia, baik itu orang tuanya atau anaknya. Nah, bagi Anda yang penasaran ingin membuat dan mengkreasikan Ketupat Jembut di rumah, berikut resepnya, dilansir dari akun Instagram Endeus TV.

Bahan-bahan

10 buah selongsong ketupat

      
