HOME WOMEN FOOD

Opor Ayam Masih Jadi Menu Makanan Favorit yang Disantap saat Lebaran 2024

Devi Pattricia , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |10:09 WIB
Opor Ayam Masih Jadi Menu Makanan Favorit yang Disantap saat Lebaran 2024
Opor ayam masih jadi menu favorit lebaran 2024. (Foto: Freepik.com)
HARI Raya Idul Fitri menjadi waktu yang tepat untuk kembali menjalin silaturahmi dengan sanak saudara yang telah jauh berpisah. Selain untuk bercengkrama, momen ini juga menjadi waktu yang dinantikan untuk menyantap makanan khas Lebaran.

Bahkan sebagian besar orang telah memasak berbagai hidangan khas Lebaran satu sampai dua hari sebelum hari Lebaran itu tiba. Mulai dari Ketupat, Opor Ayam, Rendang, dan masih banyak menu lainnya dihidangkan dengan begitu lezat di meja makan.

Lantas, dari berbagai menu makanan khas Lebaran tersebut, makanan apa yang masih menjadi favorit masyarakat Indonesia untuk disantap saat lebaran 2024?

Melansir survei GoodStats, Kamis (11/4/2024), Opor Ayam masih menjadi hidangan favorit masyarakat Indonesia di Lebaran 2024 ini lho. Menu ini dipilih oleh 37,3 persen responden lho.

opor ayam

Rasa ayam yang gurih dan empuk, ditambah dengan siraman kuah santan yang kental, pasti membuat siapapun yang menyantapnya ketagihan. Maka tak heran mengapa opor ayam masih menjadi primadonanya. Tak cuma itu, di urutan kedua juga ada Sayur Ketupat dengan total 33,8 persen responden yang memilihnya.

Ketupat biasanya disajikan dengan sayur pepaya atau labu yang berkuah santan. Kemudian, diikuti dengan Rendang sebagai menu makanan khas Sumatera Barat. Rendang berada di posisi ketiga dengan total responden yang memilih sebanyak 14,8 persen.

Sementara itu, menu yang tak kalah identiknya dengan perayaan Lebaran yaitu Sambal Goreng Ati menduduki posisi keempat, dengan total responden yang memilihnya sebanyak lima persen.

