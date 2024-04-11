5 Potret Prilly Latuconsina Pakai Baju Lebaran Dres Floral, Duh Cantiknya Bak Princess

PRILLY Latuconsina sempat menuai kontroversi karena kedapatan masak menggunakan gas subsidi. Tapi kini dia kembali menjadi perbincangan lantaran penampilan cantiknya di hari kedua lebaran.

Jika di hari pertama Prilly tampil elegan dengan outfit lebaran setelan satin dengan nuansa warna gold, kali ini ia tampil girly mengenakan gamis bernuansa floral. Berikut beberapa potretnya, dilansir dari akun Instagramnya, @prillylatuconsina96.

Cantik bak princess

Dalam potret ini, kecantikan Prilly tampak begitu terpancar. Bahkan, pesonanya bak seorang princess. Dress pink putih berbahan chiffon dan bermotif floral itu sukses membuat tampilan Prilly jadi lebih tampak feminine.

Makin anggun

Tak hanya memberi sentuhan feminine, dres panjang floral tersebut juga membuat tampilan Prilly jadi lebih anggun. Ditambah, dengan ekspresi senyumnya, membuat Prilly jadi tampak lebih manis.

Senyum nan memesona

Di potret ini, Prilly kembali melempar ekspresi senyum manisnya yang memesona. Ekspresi andalannya itu membuat penampilannya di hari kedua lebaran itu kian cantik.