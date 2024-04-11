Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Potret Prilly Latuconsina Pakai Baju Lebaran Dres Floral, Duh Cantiknya Bak Princess

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |06:07 WIB
5 Potret Prilly Latuconsina Pakai Baju Lebaran Dres Floral, Duh Cantiknya Bak Princess
Prilly Latuconsina. (Foto: Instagram)
A
A
A

PRILLY Latuconsina sempat menuai kontroversi karena kedapatan masak menggunakan gas subsidi. Tapi kini dia kembali menjadi perbincangan lantaran penampilan cantiknya di hari kedua lebaran. 

Jika di hari pertama Prilly tampil elegan dengan outfit lebaran setelan satin dengan nuansa warna gold, kali ini ia tampil girly mengenakan gamis bernuansa floral. Berikut beberapa potretnya, dilansir dari akun Instagramnya, @prillylatuconsina96.

Cantik bak princess

Prilly Latuconsina

Dalam potret ini, kecantikan Prilly tampak begitu terpancar. Bahkan, pesonanya bak seorang princess. Dress pink putih berbahan chiffon dan bermotif floral itu sukses membuat tampilan Prilly jadi lebih tampak feminine. 

Makin anggun

Prilly Latuconsina

Tak hanya memberi sentuhan feminine, dres panjang floral tersebut juga membuat tampilan Prilly jadi lebih anggun. Ditambah, dengan ekspresi senyumnya, membuat Prilly jadi tampak lebih manis. 

Senyum nan memesona

Prilly Latuconsina

Di potret ini, Prilly kembali melempar ekspresi senyum manisnya yang memesona. Ekspresi andalannya itu membuat penampilannya di hari kedua lebaran itu kian cantik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/611/3154632/prilly_latuconsina-j5CV_large.jpg
Bangga! Prilly Latuconsina Dapat Penghargaan di ASEAN PR Excellence Awards
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/612/3144520/tips_mengecilkan_perut_ala_prilly_latuconsina_gak_bisa_instan_ya-QGqh_large.jpg
Tips Mengecilkan Perut ala Prilly Latuconsina: Gak Bisa Instan Ya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/612/3118551/prilly_latuconsina_sibuk_syuting_selama_ramadhan_tak_ada_bukber_bareng_pacar-irZa_large.jpg
Prilly Latuconsina Sibuk Syuting Selama Ramadhan, Tak Ada Bukber Bareng Pacar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/19/612/3087492/pendidikan_prilly_latuconsina_artis_yang_dihujat_usai_ungkapan_soal_wanita_independen-bSnc_large.jpg
Pendidikan Prilly Latuconsina, Artis yang Dihujat usai Ungkapan soal Wanita Independen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/16/194/3086495/potret_prilly_latuconsina_tampil_cantik_dengan_perut_rata-DCtf_large.jpg
3 Potret Prilly Latuconsina di Pemotretan Terbaru, Tampil Cantik dengan Perut Rata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/15/612/3074921/prilly_latuconsina-0XRj_large.jpg
Prilly Latuconsina Ultah ke-28, Pamer Body Goals Makin Menyala
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement