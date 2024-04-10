Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Terbaru Zara Anak Ridwan Kamil Tanpa Hijab, Ala-Ala Cewek Korea

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |09:10 WIB
Potret Terbaru Zara Anak Ridwan Kamil Tanpa Hijab, Ala-Ala Cewek Korea
Zara Anak Ridwan Kamil. (Foto: Instagram)
A
A
A

ANAK Ridwan Kamil, Camillia Laetitia Azzahra alias Zara belakangan menjadi sorotan karena keputusannya untuk melepas hijab. Terbaru, penampilan wajahnya tanpa hijab kembali beredar di internet. Kali ini, penampilan anak kedua Ridwan Kamil dan Atalia Praratya itu nampak terlihat lebih jelas.

Pasalnya, sebelumnya, penampakan wajah Zara tanpa hijab sempat beredar di jagat Maya saat dirinya sedang melakukan video call dengan sang ibu. Penampilan terbaru Zara tanpa hijabnya itu salah satunya diposting di akun Instagram @rumpi_gosip.

Seperti pada potret tanpa hijab sebelumnya yang sempat viral, akun tersebut tampak memperlihatkan potret Zara secara jelas dengan rambut pirangnya. Zara tampak memiliki rambut yang dicat warna pirang atau blonde namun masih menyisakan warna hitam di bagian atas rambutnya.

Zara

Dalam beberapa potret yang diunggah di akun tersebut, Zara tampak mengenakan atasan menyerupai Hanbok khas Korea dengan perpaduan warna biru dan putih yang dipadukan dengan celana panjang.

Di beberapa potret tersebut Ia juga terlihat sangat aktraktif dan percaya diri saat melempar berbagai ekspresi dan pose ketika berfoto. Mulai dari ekspresi duck face, hingga foto candid sedang berjoget.

Sebelumnya, melalui unggahan di akun yang sama, foto Zara tanpa hijab pun sempat beredar. Dalam unggahan itu terlihat sang ibunda, Atalia Praratya melakukan mirror selfie dengan dua orang lainnya.

Di waktu bersamaan, Zara juga tersambung lewat video call. Alhasil penampilan Zara tanpa hijab pun terkuak. Dalam foto tersebut, Zara juga menggunakan kacamata dan tersenyum seolah sadar ikut berfoto bersama.

