5 Potret Petenis Cantik Elise Mertens, Body Goalsnya Bikin Iri

ELISE Mertens merupakan petenis asal Belgia yang lahir dari pasangan Liliane Barbe dan Guido Mertens. Dia mulai dikenalkan tenis oleh ayahnya sejak berusia 4 tahun.

Tidak heran jika dia berhasil dengan cepat masuk ke peringkat 100 besar WTA. Selain itu, ia juga membuat terobosan baru di level Grand Slam pada tahun 2018 dengan mencapai semifinal Australia Terbuka.

Keberhasilannya menjadi atlet tenis membuat dirinya semakin dikenal oleh publik. Dia pun kerap membagikan potret dirinya melalui akun Instagram pribadinya @mertenselise. Dalam postingannya, dia pun kerap membagikan potret dirinya di luar lapangan.

Vintage dengan Mini Dress Motif

Di potret pertama Elise Mertens terlihat tampil vintage saat ia berada di Dubai,UEA pada malam hari dengan mengenakan mini dress bermotif berwarna hijau yang dipadukan dengan sneakers putih membuat ia tampak terkesan mempesona.

Feminim dengan Outfit Pink

Elise Mertens tampak sedang berpose mirror selfie dengan ponselnya dengan mengenakan kemeja bermotif kotak-kotak berwarna pink yang dipadukan dengan inner crop berwarna putih serta celana denim yang terlihat lebih feminim.

BACA JUGA: Istri Babe Cabita Bagikan Foto Terakhir sang Suami Sebelum Meninggal

Casual ala Cewek Mamba

Di potret selanjutnya Elise Mertens terlihat tampil casual dengan mengenakan kaos hitam dan celana legging hitam seperti cewek mamba yang dipadukan dengan sneakers berwarna putih tampak ia sedang berada di Coachella Valley Vista Point.