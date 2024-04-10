Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Petenis Cantik Elise Mertens, Body Goalsnya Bikin Iri

Nabiilah Mutiara , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |06:07 WIB
5 Potret Petenis Cantik Elise Mertens, Body Goalsnya Bikin Iri
Elise Mertens. (Foto: Instagram)
A
A
A

ELISE Mertens merupakan petenis asal Belgia yang lahir dari pasangan Liliane Barbe dan Guido Mertens. Dia mulai dikenalkan tenis oleh ayahnya sejak berusia 4 tahun.

Tidak heran jika dia berhasil dengan cepat masuk ke peringkat 100 besar WTA. Selain itu, ia juga membuat terobosan baru di level Grand Slam pada tahun 2018 dengan mencapai semifinal Australia Terbuka.

Keberhasilannya menjadi atlet tenis membuat dirinya semakin dikenal oleh publik. Dia pun kerap membagikan potret dirinya melalui akun Instagram pribadinya @mertenselise. Dalam postingannya, dia pun kerap membagikan potret dirinya di luar lapangan.

Vintage dengan Mini Dress Motif

Elise Mertens

Di potret pertama Elise Mertens terlihat tampil vintage saat ia berada di Dubai,UEA pada malam hari dengan mengenakan mini dress bermotif berwarna hijau yang dipadukan dengan sneakers putih membuat ia tampak terkesan mempesona.

Feminim dengan Outfit Pink

Elise Mertens

Elise Mertens tampak sedang berpose mirror selfie dengan ponselnya dengan mengenakan kemeja bermotif kotak-kotak berwarna pink yang dipadukan dengan inner crop berwarna putih serta celana denim yang terlihat lebih feminim.

Casual ala Cewek Mamba

Elise Mertens

Di potret selanjutnya Elise Mertens terlihat tampil casual dengan mengenakan kaos hitam dan celana legging hitam seperti cewek mamba yang dipadukan dengan sneakers berwarna putih tampak ia sedang berada di Coachella Valley Vista Point.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/612/3078523/elena_kulichenko-j42A_large.jpg
5 Potret Elena Kulichenko, Atlet Cantik asal Rusia dengan Body Goals Indah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/612/3078182/tatiana_gusin-IdkV_large.jpg
5 Potret Tatiana Gusin Atlet Cantik asal Yunani, Senyum Manisnya Bikin Meleleh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/612/3075881/elenor_patterson-kCw3_large.jpg
5 Potret Atlet Cantik Elenor Patterson, Tampilan Stylish Bak Selebriti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/612/3076904/safina_erkinovna-kQBv_large.jpg
5 Potret Cantik Safina Erkinovna, Atlet Berparas Manis dari Uzbekistan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/612/3074625/roberta_bruni-uBL0_large.jpg
5 Potret Cantik Roberta Bruni, Atlet Lompat Galah Eksotis Asal Italia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/13/612/3074204/elisa_molinarolo-6Vno_large.jpg
5 Potret Atlet Cantik Elisa Molinarolo, Senyum Manisnya Bikin Kepincut
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement