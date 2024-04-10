Momen Mahalini dan Rizky Febian Rayakan Lebaran 2024

PASANGAN Mahalini dan Rizky Febian memiliki nilai toleransi yang sangat tinggi. Menjalin hubungan asmara beda agama membuat keduanya punya momen keagamaan berbeda tapi saling menghargai.

Masih ingat dengan momen Rizky Febian merayakan Hari Raya Nyepi di Bali di awal Maret lalu? Iky, sapaan akrabnya, bahkan ikut mengarak ogoh-ogoh yang menjadi salah satu bagian dari perayaan Nyepi. Nah, di momen Lebaran 2024 di mana itu jadi hari raya agama Rizky Febian, Mahalini ikut merayakannya juga.

Momen tersebut dibagikan di Instagram @rizkyfbian. Terlihat dengan jelas di sana Mahalini berdiri di samping kekasihnya. Menariknya, baju yang dipakai senada atau serasi dengan keluarga Iky lainnya. Ya, keluarga Iky memilih nuansa merah-putih untuk Lebaran 2024.