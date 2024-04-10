Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kisah Perantau Mudik di Hari Pertama Lebaran 2024, Baru Dapat Jatah Libur

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |20:00 WIB
Kisah Perantau Mudik di Hari Pertama Lebaran 2024, Baru Dapat Jatah Libur
Kisah perantau mudik di hari pertama lebaran. (Foto: MPI/ Wiwie Heryani)
A
A
A

MUDIK sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia saat momen Lebaran. Biasanya, mereka kerap mengambil waktu jauh-jauh hari untuk melakukan perjalanan ke kampung halaman. Namun, ada juga beberapa orang yang justru berangkat mudik bertepatan dengan momen hari pertama lebaran.

Salah satunya adalah Diana Feronica (26) dan Andri Saputra (28). Dua muda-mudi perantau ini memilih pulang ke kampung halaman bertepatan di hari pertama perayaan lebaran 2024. Sebab, mereka mengaku baru mendapatkan libur lebaran.

“Iya pilih mudik hari ini, soalnya baru dapet libur,” ujar Diana, saat diwawancara di Termina 1A, Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Rabu, (10/4/2024).

Meski sempat sedih, Diana lantas mengungkapkan antusias dan ungkapan barunya karena akhirnya bisa bertemu keluarga besarnya di Padang, Sumatera Barat. Dia sendiri sudah bertahun-tahun tidak merasakan momen mudik ke kampung halaman karena kesibukan pekerjaan. Diana lantas antusias bisa merayakan momen lebaran 2024 kepada keluarga tercinta.

Pemudik

“Sedih sih. Karena akhirnya bisa mudik. Akhirnya bisa bertemu mama. Sedih banget soalnya tahun-tahun sebelumnya nggak bisa mudik karena kerja,” tutur Diana lagi.

“Pokoknya sampai sana rencana seminggu, aku mau manfaatkan betul untuk merayakan dengan keluarga,” katanya.

Meski melakukan perjalanan mudik bertepatan di hari pertama lebaran, namun Diana mengaku tetap menyempatkan diri untuk melaksanakan salat Idul Fitri di tempat tinggal mereka, Tangerang.

“Tapi kami tadi pagi sempat shalat Ied dulu di Tangerang, sebelum berangkat mudik,” kata Andri.

Sebagai informasi, Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri terpantau lengang di hari pertama momen Lebaran 2024, Rabu, (10/4/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/09/612/3019348/viral-janda-berpenghasilan-rp15-juta-per-bulan-cari-suami-pengangguran-maharku-rp10-ribu-aja-HP1l3W6mBg.jpg
Viral Janda Berpenghasilan Rp15 Juta Per Bulan Cari Suami Pengangguran: Maharku Rp10 Ribu Aja!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/08/612/3018890/viral-grup-jamaah-haji-indonesia-pakai-topi-keroppi-penyelamat-di-lautan-manusia-jncKwUZNas.jpg
Viral Grup Jamaah Haji Indonesia Pakai Topi Keroppi, Penyelamat di Lautan Manusia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/612/3013032/viral-bocah-beli-kambing-bayar-rp2-ribu-endingnya-bikin-ngakak-f12sHd1F2R.jpg
Viral Bocah Beli Kambing Bayar Rp2 Ribu, Endingnya Bikin Ngakak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/612/3012981/momen-kocak-saat-sound-viral-di-tiktok-terungkap-netizen-akhirnya-bisa-tidur-LvjhnQc23Y.jpg
Momen Kocak saat Sound Viral di TikTok Terungkap, Netizen: Akhirnya Bisa Tidur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/612/3012911/wanita-ini-viral-usai-lamar-cowonya-di-seaworld-banjir-komentar-netizen-PSUto8Nsau.jpg
Wanita Ini Viral Usai Lamar Cowonya di Seaworld, Banjir Komentar Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/612/3012679/ingin-jualan-laris-manis-ini-5-cara-meningkatkan-penjualan-di-bazar-oHPp9CjuzL.jpg
Ingin Jualan Laris Manis? Ini 5 Cara Meningkatkan Penjualan di Bazar
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement