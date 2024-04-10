Kisah Perantau Mudik di Hari Pertama Lebaran 2024, Baru Dapat Jatah Libur

MUDIK sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia saat momen Lebaran. Biasanya, mereka kerap mengambil waktu jauh-jauh hari untuk melakukan perjalanan ke kampung halaman. Namun, ada juga beberapa orang yang justru berangkat mudik bertepatan dengan momen hari pertama lebaran.

Salah satunya adalah Diana Feronica (26) dan Andri Saputra (28). Dua muda-mudi perantau ini memilih pulang ke kampung halaman bertepatan di hari pertama perayaan lebaran 2024. Sebab, mereka mengaku baru mendapatkan libur lebaran.

“Iya pilih mudik hari ini, soalnya baru dapet libur,” ujar Diana, saat diwawancara di Termina 1A, Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Rabu, (10/4/2024).

Meski sempat sedih, Diana lantas mengungkapkan antusias dan ungkapan barunya karena akhirnya bisa bertemu keluarga besarnya di Padang, Sumatera Barat. Dia sendiri sudah bertahun-tahun tidak merasakan momen mudik ke kampung halaman karena kesibukan pekerjaan. Diana lantas antusias bisa merayakan momen lebaran 2024 kepada keluarga tercinta.

“Sedih sih. Karena akhirnya bisa mudik. Akhirnya bisa bertemu mama. Sedih banget soalnya tahun-tahun sebelumnya nggak bisa mudik karena kerja,” tutur Diana lagi.

“Pokoknya sampai sana rencana seminggu, aku mau manfaatkan betul untuk merayakan dengan keluarga,” katanya.

Meski melakukan perjalanan mudik bertepatan di hari pertama lebaran, namun Diana mengaku tetap menyempatkan diri untuk melaksanakan salat Idul Fitri di tempat tinggal mereka, Tangerang.

“Tapi kami tadi pagi sempat shalat Ied dulu di Tangerang, sebelum berangkat mudik,” kata Andri.

Sebagai informasi, Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri terpantau lengang di hari pertama momen Lebaran 2024, Rabu, (10/4/2024).