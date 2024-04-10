Istri Babe Cabita Bagikan Foto Terakhir sang Suami Sebelum Meninggal

KOMIKA Babe Cabita kini telah berpulang. Babe Cabita dinyatakan meninggal dunia pada Selasa, 9 April 2024, sehari sebelum Lebaran 2024. Sosoknya yang sangat menghibur, begitu sayang keluarga dan sahabat, membuat banyak sekali doa tercurah untuk almarhum.

Tak heran jika banyak masyarakat yang merasa kehilangan sosok Babe Cabita di dunia ini. Di sisi lain, istri Babe Cabita, Fati Indraloka, mengunggah foto terbaru di akun @fatiyw. Terlihat di salah satu fotonya ada potret Babe Cabita di momen dirinya tengah berjuang melawan penyakit anemia aplastik di rumah sakit sebelum meninggal dunia.

Almarhum terlihat sedang duduk lemas di kasur rumah sakit. Tangan kanannya diinfus, selang tersambung ke alat kesehatan yang terpasang di atas kepalanya. Terlihat juga di sana beberapa makanan dan minuman di meja samping kasur.