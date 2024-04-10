Unik, Salat Ied di Cilegon Ada Iklan Kereta Lewat!

KEUNIKAN demi keunikan terus dibagikan netizen di media sosial terkait dengan momen salat Ied Lebaran 2024. Di Cilegon salah satunya, ada video viral memperlihatkan momen kereta api lewat saat salat Ied. Video kereta lewat saat salat Ied ini dibagikan pertama kali oleh akun Instagram @andribotox, Rabu (10/4/2024).

Di keterangan unggahan video dijelaskan alasan kenapa ada kereta melintas di lokasi salat Ied. Menurut Andri, itu karena masyarakat di tempatnya tinggal memang menggunakan lahan kosong di dekat rel kereta api sebagai tempat salat Ied. Lahan itu berada di seberang dari masjid yang memang menjadi lokasi utama salat Ied-nya.

"Salat Ied di Rel Kereta (bukan di Masjid)," kata Andri, dikutip MNC Portal, Rabu (10/4/2024).

Video ini kemudian dibagikan ulang oleh akun Instagram @keluarbentar dan langsung jadi buah bibir netizen. Diketahui kalau momen sholat Ied di rel kereta ini terjadi di RT 01/06 Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon. Area sholat Ied ada di antara rel kereta api link Sukamaju.