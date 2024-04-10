Penjual Baju Ini Spill Kelakuan Babe Cabita, Suka Borong Baju untuk Dibagikan ke Panti Asuhan

KEPERGIAN komedian Babe Cabita masih menyisakan duka bagi banyak orang. Pria dengan nama lengkap Priya Prayogha Pratama itu akhirnya menutup kisah hidupnya setelah berjuang melawan penyakit langka anemia aplastik.

Semasa hidupnya, Babe Cabita memang dikenal sebagai pribadi yang baik dan juga filantropi. Luar biasanya, kebaikan demi kebaikan diungkap sahabat terdekat, tak terkecuali seorang pedagang baju.

Ya, baru-baru ini viral di media sosial curhatan seorang pedagang baju yang mengaku kalau dagangannya sering diborong almarhum. Menariknya, baju tersebut dibeli bukan untuk Babe Cabita sendiri, melainkan untuk dibagikan ke orang lain.

"Nanti bagikan saja bajunya ke panti asuhan, ya, bang," kata Babe Cabita kepada si penjual baju. Begitu isi chat antara almarhum dengan pedagang baju semasa hidup, dikutip MNC Portal, Rabu (10/4/2024).

Tak hanya itu, Babe Cabita meminta kepada penjual baju tersebut agar tidak mempublikasi kegiatan bagi-bagi bajunya. Ya, almarhum ingin semua aksi baiknya itu tidak ada orang yang tahu.

"Nanti saya fotokan dan videokan," kata si penjual.

"Gak usah. Saya percaya sama abang. Semangat, ya, bang. Jangan putus semangat. Ingat kita punya Allah Yang Maha Segalanya," jawab Babe Cabita.