Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Penjual Baju Ini Spill Kelakuan Babe Cabita, Suka Borong Baju untuk Dibagikan ke Panti Asuhan

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |20:08 WIB
Penjual Baju Ini Spill Kelakuan Babe Cabita, Suka Borong Baju untuk Dibagikan ke Panti Asuhan
Chat Babe Cabita. (Foto: Instagram)
A
A
A

KEPERGIAN komedian Babe Cabita masih menyisakan duka bagi banyak orang. Pria dengan nama lengkap Priya Prayogha Pratama itu akhirnya menutup kisah hidupnya setelah berjuang melawan penyakit langka anemia aplastik.

Semasa hidupnya, Babe Cabita memang dikenal sebagai pribadi yang baik dan juga filantropi. Luar biasanya, kebaikan demi kebaikan diungkap sahabat terdekat, tak terkecuali seorang pedagang baju.

Ya, baru-baru ini viral di media sosial curhatan seorang pedagang baju yang mengaku kalau dagangannya sering diborong almarhum. Menariknya, baju tersebut dibeli bukan untuk Babe Cabita sendiri, melainkan untuk dibagikan ke orang lain.

Babe Cabita

"Nanti bagikan saja bajunya ke panti asuhan, ya, bang," kata Babe Cabita kepada si penjual baju. Begitu isi chat antara almarhum dengan pedagang baju semasa hidup, dikutip MNC Portal, Rabu (10/4/2024).

Tak hanya itu, Babe Cabita meminta kepada penjual baju tersebut agar tidak mempublikasi kegiatan bagi-bagi bajunya. Ya, almarhum ingin semua aksi baiknya itu tidak ada orang yang tahu.

Babe Cabita

"Nanti saya fotokan dan videokan," kata si penjual.

"Gak usah. Saya percaya sama abang. Semangat, ya, bang. Jangan putus semangat. Ingat kita punya Allah Yang Maha Segalanya," jawab Babe Cabita.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3070727/viral_pancake-3IkY_large.jpg
Viral Pedagang Kaki Lima Ini Jual Pancake Bergambar Vadel, Netizen Auto Nggak Nafsu Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/298/3070725/viral_food_vlogger-neco_large.jpg
Viral Food Vlogger Ini Diboikot Pengusaha Kuliner Jogja Karena Beri Review Nyeleneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042388/media_sosial_dobrak_cara_tradisional_meraih_kepopuleran-JCOF_large.jpg
Media Sosial Dobrak Cara Tradisional Meraih Kepopuleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023207/potret-david-beckham-jadi-bapak-bapak-pensiunan-sibuk-panen-daun-bawang-LCVv9EXC5j.jpg
Potret David Beckham Jadi Bapak-bapak Pensiunan, Sibuk Panen Daun Bawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023136/viral-kisah-gadis-beri-rating-hantu-yang-pernah-dilihat-pocong-kepo-hingga-nyi-roro-kidul-2jOkvMgUct.jpg
Viral Kisah Gadis Beri Rating Hantu yang Pernah Dilihat, Pocong Kepo hingga Nyi Roro Kidul
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement