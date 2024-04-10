Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Agnez Mo Masuk Daftar Perempuan Tercantik se-Dunia 2024, Fans Girang

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |17:18 WIB
Agnez Mo Masuk Daftar Perempuan Tercantik se-Dunia 2024, Fans Girang
Agnez Mo. (Foto: Instagram)
A
A
A

SETIAP tahunnya TC Candler mengeluarkan polling untuk menentukan siapa perempuan pemilik wajah tercantik se-dunia. Di tahun ini, nama Agnez Mo masuk daftarnya!

Pengumuman Agnez Mo masuk daftar perempuan tercantik se-dunia 2024 disampaikan melalui unggahan Instagram @tccandler. Di unggahan itu, Agnez Mo terlihat sangat menawan dengan senyum idealnya. 

Agnez Mo

Gaya busananya slay seperti biasa dengan rambut dikepang dan di-styling double bun. So pretty.

Foto Agnez Mo yang dipasang di polling TC Candler ini menurut penelusuran MNC Portal diambil dari momen Agnez Mo menghadiri acara iHeart Music Festival 2023. Di situ Agnez Mo mengenakan busana dengan pewarnaan alam yang tentunya sustainable.

Kembali ke unggahan TC Candler, di situ Agnez Mo disandingkan dengan 5 perempuan cantik lainnya. Mereka antara lain Shuhua, Elle Fanning, Linda Mohammed, Bianca Belair, dan Peta Murgatroyd.

Tahu Agnez Mo masuk daftar perempuan tercantik se-dunia 2024, fans Agnez pun membanjiri kolom komentar. Mereka ramai-ramai menuliskan nama 'Agnez Mo' di kolom komentar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/612/3151571/agnez_mo-TS2x_large.jpg
4 Rahasia Tubuh Bugar Ala Agnez Mo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/612/3148729/joe_biden-Nqz6_large.jpg
Heboh Joe Biden Muncul di Lokasi Syuting Agnez Mo dan Alan Ritchson
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/194/3008205/4-potret-agnez-mo-berbatik-di-gold-gala-pakai-tusuk-konde-kembang-goyang-KSUPDbsbJf.jpg
4 Potret Agnez Mo Berbatik di Gold Gala, Pakai Tusuk Konde Kembang Goyang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/612/2991420/tenteng-tas-rp40-juta-ini-isi-tas-agnez-mo-kala-hadiri-iheartradio-music-awards-2024-Wv3ZsPBkU0.jpg
Tenteng Tas Rp40 Juta, Ini Isi Tas Agnez Mo Kala Hadiri iHeartRadio Music Awards 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/194/2991375/agnez-mo-tampil-memukau-dengan-crop-blazer-putih-di-red-carpet-iheart-radio-awards-v4ghBaB1cl.jpg
Agnez Mo Tampil Memukau dengan Crop Blazer Putih di Red Carpet iHeart Radio Awards
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/04/194/2932202/pesona-agnez-mo-pakai-batik-hadiri-cop28-uae-di-dubai-indonesia-pride-lYvpLNGxYv.jpg
Pesona Agnez Mo Pakai Batik Hadiri COP28 UAE di Dubai, Indonesia Pride
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement