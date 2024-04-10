Agnez Mo Masuk Daftar Perempuan Tercantik se-Dunia 2024, Fans Girang

SETIAP tahunnya TC Candler mengeluarkan polling untuk menentukan siapa perempuan pemilik wajah tercantik se-dunia. Di tahun ini, nama Agnez Mo masuk daftarnya!

Pengumuman Agnez Mo masuk daftar perempuan tercantik se-dunia 2024 disampaikan melalui unggahan Instagram @tccandler. Di unggahan itu, Agnez Mo terlihat sangat menawan dengan senyum idealnya.

Gaya busananya slay seperti biasa dengan rambut dikepang dan di-styling double bun. So pretty.

Foto Agnez Mo yang dipasang di polling TC Candler ini menurut penelusuran MNC Portal diambil dari momen Agnez Mo menghadiri acara iHeart Music Festival 2023. Di situ Agnez Mo mengenakan busana dengan pewarnaan alam yang tentunya sustainable.

Kembali ke unggahan TC Candler, di situ Agnez Mo disandingkan dengan 5 perempuan cantik lainnya. Mereka antara lain Shuhua, Elle Fanning, Linda Mohammed, Bianca Belair, dan Peta Murgatroyd.

Tahu Agnez Mo masuk daftar perempuan tercantik se-dunia 2024, fans Agnez pun membanjiri kolom komentar. Mereka ramai-ramai menuliskan nama 'Agnez Mo' di kolom komentar.