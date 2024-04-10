Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Aaliyah Massaid Selfie Spesial Lebaran, Netizen: Bening Banget Masya Allah

Devi Pattricia , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |16:17 WIB
Potret Aaliyah Massaid Selfie Spesial Lebaran, Netizen: Bening Banget Masya Allah
Aaliyah Massaid. (Foto: Instagram)
A
A
A

DERETAN selebriti Tanah Air memamerkan foto selfie spesial Hari Lebaran melalui akun media sosial pribadinya. Hal ini pun dilakukan oleh putri kedua mendiang Adjie Massaid dan Reza Artamevia yaitu Aaliyah Massaid.

Melalui akun instagramnya @aaliyah.massaid, Aaliyah Massaid membagikan foto selfie cantiknya. Perempuan 22 tahun itu tampak mengenakan busana yang bernuansa serba putih di Lebaran 2024 ini.

Kekasih Thariq Halilintar itu tampil begitu anggun dengan dilengkapi kain putih polos yang menutupi kepalanya dan dikalungkan di lehernya. Tangan Aaliyah Massaid terlihat memegang bagian kain tersebut. 

Aaliyah Massaid

Aaliyah Massaid terlihat tak mengenakan make up yang tebal, riasan wajahnya tampak simpel dan natural dengans sentuhan lipgloss pink yang membuatnya semakin segar.

Dirinya pun melaksanakan ibadah sholat Ied bersama dengan ibunda tercinta, Reza Artamevia. Bahkan keduanya sempat mengabadikan foto selfie bersama. 

Dalam foto tersebut, Reza Artamevia tanpa menggunakan busana muslim berwarna taupe, sementara Aaliyah Massaid sudah mengenakan mukena berwarna putih. Keduanya tampak begitu anggun dan cantik.

“Minal Aidin Wal Faidzin, Mohon maaf lahir dan batin. Maaf apabila ada kesalahan atau perkataan yang menyakiti hati, semoga kita semua diberi kesempatan untuk bertemu lagi dengan bulan Ramadhan di tahun-tahun berikutnya. Aamiin,” tulis Aaliyah Massaid dikutip dari unggahan Instagram Storynya. 

Halaman:
1 2
      
